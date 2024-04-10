【灣區新聞】聖荷西市議會通過限制大型露營車RV停車地點（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會週二表決通過限制大型露營車RV停車地點。

週二市議會批准三項不同政策，將限制大型RV停車地點、露營車裡面的人過夜地點，以及營地距離學校的距離。

三所試行學校包括Independence高中、Shirakawa小學、位於Berryessa的Challenger學校，因為市府收到這三所學校最多對大型露營車的投訴。

學生和家長表示，他們上下學受到威脅，踩過針頭，步行去學校很不安全。

在週二的市議會開放發言中，只有RV車主以及無家可歸倡議者出席發言，他們表示，被當皮球推來推去，這樣作法無疑將無家可歸定為犯罪，或許車主不該靠近學校，但他們無處可去。

市長馬漢則表示，不是將無家可歸定為犯罪，而是劃定不能進入的區域，並盡最大努力將有限的資源，集中在擴大民眾可以進入的安全、受管理的地方。

發言後議會快速投票，一致通過政策，市府將會拖吊違規停車的RV，在地區放置’禁止停車’標示，在張貼標誌之前，市府交通部門須進行安全評估及審查其他因素，設立一個不准車內過夜停車區。

那些在禁止停車區的車子，將面臨被拖的風險，但是執法人員會先聯繫車主，讓他們有機會移走。

市府估計聖荷西有850輛大型RV露營車，1,500名居民可能會受到該政策的影響。

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