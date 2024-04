【灣區新聞】聖荷西市議會通過限制大型露營車RV停車地點（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市議會週二表決通過限制大型露營車RV停車地點。

週二市議會批准三項不同政策,將限制大型RV停車地點、露營車裡面的人過夜地點,以及營地距離學校的距離。

三所試行學校包括Independence高中、Shirakawa小學、位於Berryessa的Challenger學校,因為市府收到這三所學校最多對大型露營車的投訴。

學生和家長表示,他們上下學受到威脅,踩過針頭,步行去學校很不安全。

在週二的市議會開放發言中,只有RV車主以及無家可歸倡議者出席發言,他們表示,被當皮球推來推去,這樣作法無疑將無家可歸定為犯罪,或許車主不該靠近學校,但他們無處可去。

市長馬漢則表示,不是將無家可歸定為犯罪,而是劃定不能進入的區域,並盡最大努力將有限的資源,集中在擴大民眾可以進入的安全、受管理的地方。

發言後議會快速投票,一致通過政策,市府將會拖吊違規停車的RV,在地區放置’禁止停車’標示,在張貼標誌之前,市府交通部門須進行安全評估及審查其他因素,設立一個不准車內過夜停車區。

那些在禁止停車區的車子,將面臨被拖的風險,但是執法人員會先聯繫車主,讓他們有機會移走。

市府估計聖荷西有850輛大型RV露營車,1,500名居民可能會受到該政策的影響。

版權所有,不得轉載。