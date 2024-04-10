【全國新聞】拉斯維加斯一律師行發生槍擊案三人亡 佛州大學生用捅死親母

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【KTSF 吳倩妤報導】

拉斯維加斯一間律師行週一發生槍擊案造成三人死亡，愛達荷州一個伊斯蘭分子密謀攻擊教堂事敗被捕，佛羅里達州一個大學生用刀捅死自己的媽媽，一共刺了至少70刀。

警方透露，21歲的Emmanuel Espinoza，星期六下午去他母親的住所，在他母親應門時至少刺了他母親70刀，他行凶後打911自首。

警方說，他承認愛他母親，絕大部份時間都合得來，但多年來一直都想殺死他母親，直到剛過去的星期六，下定決心開車到他母親的寓所，將他母親手刃。

案件的動機仍有待調查，但警方表示，疑犯並沒有精神病的紀錄。

女死者40歲，是小學教師, 育有三個兒女，案發後鄰居、學生與家長都表示震驚，又學生讚揚她是個好老師。

愛達荷州一個18歲男子，向恐怖組織伊斯蘭國效忠，計劃在週日襲擊當地多間教堂，但警方在週六就將他拘捕。

案情指，涉案男子Alexander Mercurio本身有白人至上的傾向，在疫情期間接觸到伊斯蘭國的意識形態，改信伊斯蘭教，同信奉基督教的父母起了衝突。

他在網上同一名支持恐怖主義者聯絡，但不知道此人是FBI人員，他表示熱衷於聖戰，想用棍用刀用火殺死所有上教堂的人，想摧毀他居住地所有大教堂，並打算在做案前綁架自己的爸爸。

他抱怨拉瑪丹齋月不能行凶，FBI在週六突擊搜查他的寓所，搜出斧頭、鐵管、燃氣罐、伊斯蘭國旗幟及其他的利器，他被控物質支持恐怖組織，一旦定罪最高刑罰是入獄20年。

賭城拉斯維加斯週一早上10點幾發生槍擊案，造成三人死亡，槍擊案發生在市內一座辦公大樓的五樓一間律師行。

僱員Ashley Brinkmeyer在三樓工作當時聽到有人大喊五樓有槍手，人人都走出辦公室，湧到走廊。

警方說，當時有七個人在五樓律師行，剛剛開始錄口供，其中一人突然起身向坐在他對面的一男一女開槍，隨後吞槍自殺。

事件令大樓幾百人慌忙逃走，案件動機有待調查。

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