【全國新聞】拉斯維加斯一律師行發生槍擊案三人亡 佛州大學生用捅死親母

【KTSF 吳倩妤報導】

拉斯維加斯一間律師行週一發生槍擊案造成三人死亡,愛達荷州一個伊斯蘭分子密謀攻擊教堂事敗被捕,佛羅里達州一個大學生用刀捅死自己的媽媽,一共刺了至少70刀。

警方透露,21歲的Emmanuel Espinoza,星期六下午去他母親的住所,在他母親應門時至少刺了他母親70刀,他行凶後打911自首。

警方說,他承認愛他母親,絕大部份時間都合得來,但多年來一直都想殺死他母親,直到剛過去的星期六,下定決心開車到他母親的寓所,將他母親手刃。

案件的動機仍有待調查,但警方表示,疑犯並沒有精神病的紀錄。

女死者40歲,是小學教師, 育有三個兒女,案發後鄰居、學生與家長都表示震驚,又學生讚揚她是個好老師。

愛達荷州一個18歲男子,向恐怖組織伊斯蘭國效忠,計劃在週日襲擊當地多間教堂,但警方在週六就將他拘捕。

案情指,涉案男子Alexander Mercurio本身有白人至上的傾向,在疫情期間接觸到伊斯蘭國的意識形態,改信伊斯蘭教,同信奉基督教的父母起了衝突。

他在網上同一名支持恐怖主義者聯絡,但不知道此人是FBI人員,他表示熱衷於聖戰,想用棍用刀用火殺死所有上教堂的人,想摧毀他居住地所有大教堂,並打算在做案前綁架自己的爸爸。

他抱怨拉瑪丹齋月不能行凶,FBI在週六突擊搜查他的寓所,搜出斧頭、鐵管、燃氣罐、伊斯蘭國旗幟及其他的利器,他被控物質支持恐怖組織,一旦定罪最高刑罰是入獄20年。

賭城拉斯維加斯週一早上10點幾發生槍擊案,造成三人死亡,槍擊案發生在市內一座辦公大樓的五樓一間律師行。

僱員Ashley Brinkmeyer在三樓工作當時聽到有人大喊五樓有槍手,人人都走出辦公室,湧到走廊。

警方說,當時有七個人在五樓律師行,剛剛開始錄口供,其中一人突然起身向坐在他對面的一男一女開槍,隨後吞槍自殺。

事件令大樓幾百人慌忙逃走,案件動機有待調查。

