【全國新聞】拜登公佈新學生貸款債務減免計劃 預料約3千萬人受惠

April 10, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登公佈了新的學生貸款債務減免計劃，預料可以幫助大約3千萬人償還部份或全部的學貸債務款項。

目前全美約有4,300萬人仍未還清學生貸款，估計這筆債務高達1.7萬億元。

總統拜登公佈了一項新計劃，幫助學生償還拖欠的貸款債務，有五類人，估計3千萬人受惠。

符合資格申請減免學貸的人分別是：
1. 還款20年或以上仍未還清學貸債務的人，估計有250萬人受惠；

2. 攻讀”低財政效益計劃”課程仍然拖欠學貸債務的人；

3. 有財政困難，無力還款的人；

4. 因利息高企而令財政結餘膨脹的人，可獲撤銷多達兩萬元的利息，這個類別涉及2,500萬人；

5. 仍未申請，但又符合低中階層收入學貸減免計劃的人士。

聯邦教育部表示，將於未來幾個月公佈正式的計劃建議，經過公眾諮詢之後，預料可望最快在明年7月生效。

多個共和黨主導的州分週二入禀法院提出訴訟，阻止新計劃推行，指總統拜登再次單方面推出極其昂貴和受爭議的政策，而這政策是不會在國會過關。

這些州分指，新計劃中，超過一半的借貸人沒有償還貸款，表明這不是學生貸款計劃，而是國會從未授權的學費補助計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

請抽空填寫下面的問卷。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*