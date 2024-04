【全國新聞】拜登公佈新學生貸款債務減免計劃 預料約3千萬人受惠

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登公佈了新的學生貸款債務減免計劃,預料可以幫助大約3千萬人償還部份或全部的學貸債務款項。

目前全美約有4,300萬人仍未還清學生貸款,估計這筆債務高達1.7萬億元。

總統拜登公佈了一項新計劃,幫助學生償還拖欠的貸款債務,有五類人,估計3千萬人受惠。

符合資格申請減免學貸的人分別是:

1. 還款20年或以上仍未還清學貸債務的人,估計有250萬人受惠;

2. 攻讀”低財政效益計劃”課程仍然拖欠學貸債務的人;

3. 有財政困難,無力還款的人;

4. 因利息高企而令財政結餘膨脹的人,可獲撤銷多達兩萬元的利息,這個類別涉及2,500萬人;

5. 仍未申請,但又符合低中階層收入學貸減免計劃的人士。

聯邦教育部表示,將於未來幾個月公佈正式的計劃建議,經過公眾諮詢之後,預料可望最快在明年7月生效。

多個共和黨主導的州分週二入禀法院提出訴訟,阻止新計劃推行,指總統拜登再次單方面推出極其昂貴和受爭議的政策,而這政策是不會在國會過關。

這些州分指,新計劃中,超過一半的借貸人沒有償還貸款,表明這不是學生貸款計劃,而是國會從未授權的學費補助計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。