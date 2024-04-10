【全國新聞】拜登公佈新學生貸款債務減免計劃 預料約3千萬人受惠

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【KTSF 張麗月報導】

總統拜登公佈了新的學生貸款債務減免計劃，預料可以幫助大約3千萬人償還部份或全部的學貸債務款項。

目前全美約有4,300萬人仍未還清學生貸款，估計這筆債務高達1.7萬億元。

總統拜登公佈了一項新計劃，幫助學生償還拖欠的貸款債務，有五類人，估計3千萬人受惠。

符合資格申請減免學貸的人分別是：

1. 還款20年或以上仍未還清學貸債務的人，估計有250萬人受惠；

2. 攻讀”低財政效益計劃”課程仍然拖欠學貸債務的人；

3. 有財政困難，無力還款的人；

4. 因利息高企而令財政結餘膨脹的人，可獲撤銷多達兩萬元的利息，這個類別涉及2,500萬人；

5. 仍未申請，但又符合低中階層收入學貸減免計劃的人士。

聯邦教育部表示，將於未來幾個月公佈正式的計劃建議，經過公眾諮詢之後，預料可望最快在明年7月生效。

多個共和黨主導的州分週二入禀法院提出訴訟，阻止新計劃推行，指總統拜登再次單方面推出極其昂貴和受爭議的政策，而這政策是不會在國會過關。

這些州分指，新計劃中，超過一半的借貸人沒有償還貸款，表明這不是學生貸款計劃，而是國會從未授權的學費補助計劃。

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