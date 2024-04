【有線新聞】

有波音工程師指控777和787客機的生產過程懷疑有瑕疵,波音否認指控。

波音工程師薩利赫普爾向《紐約時報》透露,波音工作人員組裝787客機時偷工減料,沒有填補機身的輕微裂縫,他曾向公司反映但未獲正視,後來再發現777客機設計有問題,部分組件位置無法對齊,工人裝嵌時要跳上機身、大力踩踏。

薩利赫普爾估計,涉及約1400架客機,認為有機會導致金屬疲勞,甚至釀成災難。據報美國聯邦航空管理局已向薩利赫普爾了解,波音否認指控。

參議院一個委員會下星期就事件舉行聽證會,波音說會配合、提供文件等證據。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。