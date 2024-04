【灣區新聞】加州公路巡警去年在舊金山田德隆區檢獲超過42磅芬太尼

【KTSF 毛皓延報導】

加州公路巡警(CHP)去年在舊金山(三藩市)田德隆區檢獲超過42磅芬太尼,相約960萬份足以致命的劑量。

根據州長紐森辦公室,加州公路巡警自從去年5月1日在舊金山展開行動後,總共發出6044張告票、拘捕496人,檢獲15支與罪案有關連的槍械。

其中在田德隆區,總共起出42磅芬太尼,這個劑量足以造成約960萬人死亡。

州長紐森表示,這個成果,是全靠州府、市府和聯邦執法部門合作。

以加州公路巡警為例,當局去年5月起,派出警員到田德隆和鄰近區域執法,專注於提升公共安全、打擊及擾亂芬太尼販賣及供應鏈。

州長辦公室又指出,自從公布10億撥款用作應對毒品危機後,當局去年在整個加州檢獲芬太尼的數量比2021年上升十倍有多。

相關撥款有3000萬用於擴展加州國民警衛隊在打擊跨國販毒集團的行動上。

