【全國新聞】芝加哥非裔男子被警員截查時開近100槍擊斃

美國芝加哥一名非裔男子,上月被警員截查時擊斃,涉事的多名警員在一分鐘內開了近100槍,已被停職。當局調查是否涉及過度武力執法。

芝加哥警方發布涉事警員的隨身攝錄機片段,見到四名警員擎槍,包圍一部白色私家車。警員要求車上人士開門,未幾傳出多下槍聲,警員走避。

槍聲維持了數十秒,之後見到一名穿運動褲的人步出私家車隨即倒地,現場繼續有槍聲。數名警員靠近私家車,檢查倒地的人,他面朝下、沒有知覺,此時增援的警員趕到。

事發在上月21日,警方指26歲男司機雷德在一個住宅區駕車時,被發現沒有佩戴安全帶,警員要求他降下車窗、解鎖車門,但他沒有照做。

警員聲稱雷德向他們開槍在先,因此還擊,四名警員共開了96槍,稱事件是「雙方駁火」。雷德身中多槍,送院後證實不治。

警方在私家車前排乘客座位,尋獲相信屬於雷德的手槍。行動中一名警員輕傷。涉案警員被停職30天,負責調查警員不當行為的部門接手案件,了解是否有人執法時使用過度武力。

當地有人集會,說要為雷德討回公道。家屬也拒絕接受警方的說法,質疑為何一宗違反交通規例事件,會出動多名警員擎槍執法。又說警員截停雷德時並無表明身分,部分人更身穿便衣,質疑他們違反程序。

同為非裔的芝加哥市長對於有非裔人士與警方對峙期間喪生,感到哀傷。不過他拒絕評論案件是否涉及警暴,只是說調查部門公開事發片段,有助釐清真相。

