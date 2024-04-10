【灣區新聞】舊金山內日落區有居民把車停在行車道上後收告票

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【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）的停車位難找，不少居民會把汽車停泊在住宅外面的行車道上面，最近內日落區有部份居民發現因此收到越來越多泊車告票。

David Cho住在內日落區，他經常把他的車泊在車庫外面的行人道上，因為他的家沒有車道，他說他留足夠的空位讓行人通過。

Cho說，他把他的電動車泊在這裡，是因為方便充電，如果停在馬路旁，充電時電線就會在行人道上，他擔心會絆倒人。

Cho和這裡的居民在一個鄰里的群組留言討論最近頻頻收到告票，內日落區這裡可見許多汽車都停在車道上，佔了一些行人道的位置。

舊金山交通局（SFMTA）回應指出，從前這樣違例停車沒有收到告票，不代表以後不會收到告票。

在9 Ave夾Moraga街有人張貼告示，要求大家不要向交通局告狀，對泊在車道上的汽車抄牌，Cho認為，大家住在這裡，應該對鄰居們友善，不一定要趕盡殺絕，而可以好好地談。

住在這區的Linda Messitt沒有汽車，她說帶她的狗散步時，或與其他朋友和他們的狗一起散步時，有時要繞過停在住宅外面的汽車，走到馬路上，她說如果是一群兒童，就更加危險。

Cho認為，法例應該考慮個別情況，最重要是有足夠空間讓嬰兒手推車和狗狗通過。

舊金山交通局的指引，允許居民將自己的汽車停泊在住宅外面的車道，但汽車不能佔用行人道的空間。

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