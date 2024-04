【灣區新聞】舊金山內日落區有居民把車停在行車道上後收告票

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)的停車位難找,不少居民會把汽車停泊在住宅外面的行車道上面,最近內日落區有部份居民發現因此收到越來越多泊車告票。

David Cho住在內日落區,他經常把他的車泊在車庫外面的行人道上,因為他的家沒有車道,他說他留足夠的空位讓行人通過。

Cho說,他把他的電動車泊在這裡,是因為方便充電,如果停在馬路旁,充電時電線就會在行人道上,他擔心會絆倒人。

Cho和這裡的居民在一個鄰里的群組留言討論最近頻頻收到告票,內日落區這裡可見許多汽車都停在車道上,佔了一些行人道的位置。

舊金山交通局(SFMTA)回應指出,從前這樣違例停車沒有收到告票,不代表以後不會收到告票。

在9 Ave夾Moraga街有人張貼告示,要求大家不要向交通局告狀,對泊在車道上的汽車抄牌,Cho認為,大家住在這裡,應該對鄰居們友善,不一定要趕盡殺絕,而可以好好地談。

住在這區的Linda Messitt沒有汽車,她說帶她的狗散步時,或與其他朋友和他們的狗一起散步時,有時要繞過停在住宅外面的汽車,走到馬路上,她說如果是一群兒童,就更加危險。

Cho認為,法例應該考慮個別情況,最重要是有足夠空間讓嬰兒手推車和狗狗通過。

舊金山交通局的指引,允許居民將自己的汽車停泊在住宅外面的車道,但汽車不能佔用行人道的空間。

