【有線新聞】

美軍印太司令部司令提名人阿基利諾指,北京武力對台的威脅,比想像中更近。

阿基利諾在參議院軍事委員會的聽證會被問到,將卸任的印太司令戴維森早前表示,大陸可能在6年內攻擊台灣的說法。

阿基利諾認為,北京的威脅比想像更近,美軍與盟友必須做好阻嚇及快速應對的準備。美軍軍艦會繼續駛經台海,及在南海執行自由航行任務。

阿基利諾亦稱,若獲確認提名,會提出建立司令級軍事熱線。一旦發生事故,能跟有決策權的解放軍將領溝通,降低事態升級或失控的機會。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。