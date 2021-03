舊金山Lowell高中改為抽籤收生 舊生及家長興訟

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)名校Lowell高中改為抽籤入學的收生模式已經通過,但事件餘波未了,有不滿結果的舊生及家長企圖採取法律行為,推翻這個決定。

舊金山教委會2月9日通過名校Lowell高中的收生改革,由原本著重成績,永久改以抽籤代替,支持方案的教委認為,這樣有助撲滅Lowell的歧視風氣,讓所有族裔的學生都有平等入學的機會。

不過有不少舊生、家長及學生對於教委會在這個議題上缺乏公眾諮詢,然後倉卒表決感到相當不滿,加上Lowell亞裔學生的比例最高,突然改制,會令一班對讀書有興趣,希望以優質教育來改變人生的學生非常不公平。

招霞(Josephine Zhao)是舊金山華裔民主黨協進會主席,亦是Lowell高中的家長,她表示,平等的教育不等於要抽籤入學,而是應該對每名有不同需要的學生因材施教。

招霞說:「對不同的學生有不同的服務,我們的校區那麼大,有55,000個學生,Lowell只有3千個不到的學生,即是5%都不夠,我們可以花5%的資源,去支持一些學得特別快,特別有天分的學生。」

一班反對改制的校友周二在Lowell高中外集會,並宣布他們的代表律師在本月初向教委會採取第一步行動,發信要求教委會推翻決定,本台嘗試聯絡教委會主席Gabriela Lopez,不過尚未獲回覆。

因為疫情的關係,無辦法有效評估學生的成績,教委會去年通過將Lowell高中的收生辦法改為抽籤,當時只說實施一年,但後來有教委說要永久性推行,短短兩個月就通過議案。

另外,教委會副主席高勵思(Allison Collins)近日被翻舊帳,被指2016年在社交媒體上發表涉嫌歧視亞裔的言論,高勵思在留言中表示,很多亞裔覺得自己受惠於被稱為「模範少數族裔」,但這是廢話,亞裔教師、家長及學生,更使用類似白人至上主義的思想,來令這種錯覺合理化。

高勵思指,當你與Lowell家長談話時,你會聽到他們崇尚「虎媽」,亦有人會貶低非裔文化,高勵思更一度用「黑的家奴」來形容亞裔。

招霞說:「我希望大家可以理解,我們移民的艱難和歷史,而是,不是說我們做得好的地方,而去剝奪我們,說我們白人至上想法,如果教育委員說我們因為想做得更好,融入美國,是白人至上的話,我覺得這是很傷心。」

高勵思的言論傳出後,至今有至少22名市府及州府官員,另有多個組織亦公開譴責她,並要求她辭職。

高勵思最初不肯道歉,但後來發聲明,向因她的言論而被冒犯的人道歉,不過她強調,這些留言被斷章取義,她不認為當中涉及歧視成分,因此她不會辭職。

