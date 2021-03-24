舊金山Lowell高中改為抽籤收生 舊生及家長興訟

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）名校Lowell高中改為抽籤入學的收生模式已經通過，但事件餘波未了，有不滿結果的舊生及家長企圖採取法律行為，推翻這個決定。

舊金山教委會2月9日通過名校Lowell高中的收生改革，由原本著重成績，永久改以抽籤代替，支持方案的教委認為，這樣有助撲滅Lowell的歧視風氣，讓所有族裔的學生都有平等入學的機會。

不過有不少舊生、家長及學生對於教委會在這個議題上缺乏公眾諮詢，然後倉卒表決感到相當不滿，加上Lowell亞裔學生的比例最高，突然改制，會令一班對讀書有興趣，希望以優質教育來改變人生的學生非常不公平。

招霞（Josephine Zhao）是舊金山華裔民主黨協進會主席，亦是Lowell高中的家長，她表示，平等的教育不等於要抽籤入學，而是應該對每名有不同需要的學生因材施教。

招霞說：「對不同的學生有不同的服務，我們的校區那麼大，有55,000個學生，Lowell只有3千個不到的學生，即是5%都不夠，我們可以花5%的資源，去支持一些學得特別快，特別有天分的學生。」

一班反對改制的校友周二在Lowell高中外集會，並宣布他們的代表律師在本月初向教委會採取第一步行動，發信要求教委會推翻決定，本台嘗試聯絡教委會主席Gabriela Lopez，不過尚未獲回覆。

因為疫情的關係，無辦法有效評估學生的成績，教委會去年通過將Lowell高中的收生辦法改為抽籤，當時只說實施一年，但後來有教委說要永久性推行，短短兩個月就通過議案。

另外，教委會副主席高勵思（Allison Collins）近日被翻舊帳，被指2016年在社交媒體上發表涉嫌歧視亞裔的言論，高勵思在留言中表示，很多亞裔覺得自己受惠於被稱為「模範少數族裔」，但這是廢話，亞裔教師、家長及學生，更使用類似白人至上主義的思想，來令這種錯覺合理化。

高勵思指，當你與Lowell家長談話時，你會聽到他們崇尚「虎媽」，亦有人會貶低非裔文化，高勵思更一度用「黑的家奴」來形容亞裔。

招霞說：「我希望大家可以理解，我們移民的艱難和歷史，而是，不是說我們做得好的地方，而去剝奪我們，說我們白人至上想法，如果教育委員說我們因為想做得更好，融入美國，是白人至上的話，我覺得這是很傷心。」

高勵思的言論傳出後，至今有至少22名市府及州府官員，另有多個組織亦公開譴責她，並要求她辭職。

高勵思最初不肯道歉，但後來發聲明，向因她的言論而被冒犯的人道歉，不過她強調，這些留言被斷章取義，她不認為當中涉及歧視成分，因此她不會辭職。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。