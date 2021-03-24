科州超市血案槍手被控十項一級謀殺罪

【KTSF 張麗月報導】

一名年輕槍手周一走入科羅拉多州Boulder市一間超級市場，大開殺戒，造成十人死亡，槍手其後被捕，他被控以十項一級謀殺罪，當局正調查槍手行兇的動機。

警方證實，周一下午在科州Boulder市一間超市發生的槍擊案，疑犯是21歲的Ahmad Al Aliwi Alissa，他被捕之後被扣押在超市內，他的腳也受槍傷，送院救治，他正面對十項一級謀殺罪。

槍擊案奪去十人的生命，死者年齡由20歲至65歲，當中包括Boulder市警察Eric Talley以及超市一名經理，有消息說，警察曾經與搶手在超市內駁火。

警方表示，槍手行兇的動機未明，當局將會徹查案件，將疑犯繩之於法，美國主流媒體就報導，疑犯的兄弟向媒體透露，疑犯自高中開始就表現出反社會，過去一年半沒有女朋友。

首都華盛頓就下半旗致哀，今次是不足一星期內發生的第二宗涉及多人死亡的槍擊案，總統拜登揚言，有迫切需要推行更嚴厲的聯邦槍械管制法例，包括禁止使用攻擊性武器，以及高容量彈匣的武器，還有堵塞槍械背景審查的漏洞。

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