科州超市血案槍手被控十項一級謀殺罪

【KTSF 張麗月報導】

一名年輕槍手周一走入科羅拉多州Boulder市一間超級市場,大開殺戒,造成十人死亡,槍手其後被捕,他被控以十項一級謀殺罪,當局正調查槍手行兇的動機。

警方證實,周一下午在科州Boulder市一間超市發生的槍擊案,疑犯是21歲的Ahmad Al Aliwi Alissa,他被捕之後被扣押在超市內,他的腳也受槍傷,送院救治,他正面對十項一級謀殺罪。

槍擊案奪去十人的生命,死者年齡由20歲至65歲,當中包括Boulder市警察Eric Talley以及超市一名經理,有消息說,警察曾經與搶手在超市內駁火。

警方表示,槍手行兇的動機未明,當局將會徹查案件,將疑犯繩之於法,美國主流媒體就報導,疑犯的兄弟向媒體透露,疑犯自高中開始就表現出反社會,過去一年半沒有女朋友。

首都華盛頓就下半旗致哀,今次是不足一星期內發生的第二宗涉及多人死亡的槍擊案,總統拜登揚言,有迫切需要推行更嚴厲的聯邦槍械管制法例,包括禁止使用攻擊性武器,以及高容量彈匣的武器,還有堵塞槍械背景審查的漏洞。

