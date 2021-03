哈里王子找到新工 將効力舊金山初創公司

【KTSF】

退出英國王室任務的哈里王子,日前在舊金山(三藩市)找到了新工作。

哈里周二宣布加入初創公司BetterUp,擔任影響力總監,但他的受薪情況與合約細節卻未披露。

總部位於舊金山的BetterUp,專門就員工心理健康向企業提供指導和意見。

BetterUp行政總裁Alexi Robichaux表示,哈里王子非常適合該公司,認為他以實際行動激勵並影響他人。

Robichaux舉例稱,哈里王子曾創辦勇士不敗運動會,為全球傷殘退伍軍人提供參與體育比賽的機會,哈里王子還創立了一家位於非洲的慈善機構Sentebale,幫助感染愛滋病毒的年輕人。

哈里和他太太梅根因為擺脫英國王室的束縛,最終選擇定居加州,他們還與Netflix及Spotify合作,創建內容和播客。

哈里在博客中說,他之所以加入BetterUp,是因為他認同公司致力於開展心理健康工作的使命。

