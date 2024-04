【加州新聞】加州過去5年花240億處理無家者問題 但沒跟進成效

【KTSF 嚴劍蓉報導】

加州過去5年,花了240億元處理無家可歸者問題,但有沒有解決問題呢?州的審計報告發現,州府雖然花了大量公帑,但很多城市的無家者問題根本沒有改善,而且州政府一個專責委員會沒有持續跟進成效。

加州有超過17萬名無家可歸者,佔全美無家者人口約三成,無家者營地偏佈全州,在一些如舊金山(三藩市)的城市就更嚴重。

雖然加州政府由2018-2023財政年度撥出240億美元,來處理州內的無家可歸者問題,但審計發現錢並沒有用得其所。

州審計報告指出,雖然州政府持續給予撥款,負責協調各部門和調配資源予無家可歸者項目的州政府無家者問題跨部門委員會,由2021年開始,就沒有追蹤項目的撥款和成效,也未有收集和分析成效數據。

報告亦提到,州系統內關於計劃參與人數和床位數目等數據,未必準確或可靠。

這個跨部門委員會是由州議會設立,來處理無家者問題,但由成立至今,只在2017年就資金使用情況發表過一次報告。

審計報告表明,由於缺乏可靠和近期的經費運用的數據,州政府將繼續欠缺全面和及時的資料,去評估無家者項目的資金運用,以及項目的成效。

州政府撥款給超過30個無家者項目,審計報告檢視當中五個項目,發現只有兩個項目,包括將旅館改為無可者支援房屋,以及與房屋相關的支援項目,可能具有成本效益,其餘總共獲得94億元的項目,根本沒有提供足夠數據使州府可以作出評估。

審計報告審視了南灣聖荷西和南加州聖地牙哥兩個大城市用於無可者的開支,發現這兩個城市由於缺乏開支計劃,因此不能有效地追蹤有關計劃的收入和開支。

