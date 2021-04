加州州長紐森授權撥款5.36億用於預防山火

【KTSF 韓千繪報導】

加州州長紐森周二簽署一項法案,授權5.36億美元用於森林保護項目和火災預防管理。

紐森坐在消防車上簽署了這一法案,他說已經證實2021年加州會有一個活躍的火災季節。

紐森說:「我們在這裡持有緊迫感,推出早期5.36億美元的加州野火預防計劃。」

紐森和州議員表示,他們打算在7月1日生效的新財政年度的預算中增加這筆支出。

紐森說:「這項早期行動為我們帶來了計劃用於預防和撲滅野火的一半以上資金,我今天簽署這項法案時,我們將在州內推動更多策略燒除,為加強房屋的防火性能提供支援,通過木材產品、支持農村社區及農村經濟,以及通過補助和貸款,支持小商業,通過各項努力在全加州達到有效的成果。」

對於此項支出,支持者說,這筆支出比最近的年度支出增加了2億美元,州府官員們正在趕往森林,在不太密集的地區劃分隔離帶,並進行有計劃和有效地燃燒,以在乾燥的夏季來臨之前做好準備,去年的野火季節創下了新紀錄,加州超過4%的土地遭到了野火的無情洗禮。

