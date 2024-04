【KTSF】

美國正在進入黃金時代,金價繼續創新高。

週二現貨黃金價格接近每盎司2400美元,連續七個星期創下歷史新高,去年同期相比,黃金價格上漲了16.5%。

分析師表示,黃金價格上漲主要因為投資者相信,聯儲局將降低其基準利率。

另一個因素是,包括一些國家的央行,比如中國人民銀行正在購買黃金,而許多投資者認為,黃金是對通脹的一種避險方式。

