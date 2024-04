【全國新聞】拜登白宮歡迎岸田文雄 料宣布多項措施加強防衛合作

【有線新聞】

美國總統拜登在白宮歡迎到訪的日本首相岸田文雄,白宮透露兩人正式會談後會宣布多項措施,加強防衛安全合作,預計美日聯同菲律賓、澳洲會在南海展開更多聯合巡邏。

拜登及夫人吉爾在白宮迎接岸田文雄及夫人裕子,是相隔9年再有日本首相以國賓身份訪美,四人合照。

岸田當地周三與拜登正式會談,之後一同會見記者,預料會發表聯合聲明。他們進入白宮後交換禮物,岸田及夫人向拜登夫婦送贈由日本元旦地震災區工匠所造的原子筆和咖啡杯,還有富山縣出產的高岡銅器首飾予吉爾。拜登則回贈一張當地日本公司製的木桌予岸田。

拜登又帶岸田夫婦外出,到一間海鮮餐廳晚膳。

白宮預告拜登及岸田會談後會公布多項措施,加強防衛安全及太空領域的合作,美方會承諾配合自衛隊革新指揮架構,統籌日本國內所有軍事活動,據報美方會委任四星將領協調。兩人亦會討論根據AUKUS第二支柱計劃,與日方合作發展先進技術。

岸田此行另一重頭戲,是周四聯同拜登及菲律賓總統小馬可斯舉行首次美日菲峰會。白宮提到三國及澳洲日前在南海進行首次聯合海上演習,包括應對反潛作戰的訓練,預計四國未來會展開更多聯合巡邏。小馬可斯出發前表示,峰會將商議具體合作細節,三方會訂立協議維持南海安全及航行自由。

岸田到訪白宮前出席美國商會的會議,提到日美互相投資會使雙方經濟關係更緊密無間,兩國會攜手在半導體等關鍵科技領域,促進全球經濟增長。

