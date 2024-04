【加州新聞】分析指從社區大學轉讀加大錄取率較高（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州大學系統(UC)已經陸續發出錄取通知,除了高中畢業生,也包括社區大學的轉學生。

長期以來,從社區大學轉學一直是進入加州大學的重要途徑,特別是對於低收入、第一代移民等學生,去年四分之一就讀加大的學生,是來自加州社區大學的轉學生。

根據《舊金山紀事報The Chronicle》所做的分析,讓讀者了解加州大學根據哪些因素錄取社區大學轉學生。

與高中畢業生入學類似,加州大學洛杉磯分校和柏克萊分校,對轉學申請者來說,是最難進入的加州大學,兩間學校轉學錄取率為30%。

戴維斯分校、Santa Cruz、Merced分校的轉學錄取率約為70%,但如果是高中畢業申請,洛杉磯和柏克萊分校錄取率分別只有9%和15%。

為什麼社區學院轉加大機率比較高?一個很大的原因是,所謂的轉學入學保證TAG計劃,該計劃保證加州大學錄取符合每個校區特定要求的社區學院學生。

九所本科加州大學中,有六所參與該計劃,柏克萊、洛杉磯和聖地牙哥分校沒有參加,大約有三分之一的轉學生透過該計劃獲得錄取。

數據表明,就讀某些社區大學,可以提高學生的錄取機會,例如柏克萊分校去年錄取了奧克蘭Laney社區學院43%的轉學申請者,這一比例遠高於30%的平均值。

就洛杉磯加州大學來說,洛杉磯Pierce College錄取率最高,去年該學院200多名申請者中,44%獲得錄取。

分析社區學院轉入加州大學錄取率高的原因,學校在提供課程方面,符合加州大學所需的課程,另外學校提供輔導員,幫助學生選擇課程並專注於轉學。

儘管如此,要轉進加州大學,GPA學術成績也要達標,以Laney社區學院為例,錄取加州大學平均GPA是3.62,洛杉磯UCLA最高是3.82。

