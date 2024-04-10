【加州新聞】分析指從社區大學轉讀加大錄取率較高（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

加州大學系統（UC）已經陸續發出錄取通知，除了高中畢業生，也包括社區大學的轉學生。

長期以來，從社區大學轉學一直是進入加州大學的重要途徑，特別是對於低收入、第一代移民等學生，去年四分之一就讀加大的學生，是來自加州社區大學的轉學生。

根據《舊金山紀事報The Chronicle》所做的分析，讓讀者了解加州大學根據哪些因素錄取社區大學轉學生。

與高中畢業生入學類似，加州大學洛杉磯分校和柏克萊分校，對轉學申請者來說，是最難進入的加州大學，兩間學校轉學錄取率為30%。

戴維斯分校、Santa Cruz、Merced分校的轉學錄取率約為70%，但如果是高中畢業申請，洛杉磯和柏克萊分校錄取率分別只有9%和15%。

為什麼社區學院轉加大機率比較高？一個很大的原因是，所謂的轉學入學保證TAG計劃，該計劃保證加州大學錄取符合每個校區特定要求的社區學院學生。

九所本科加州大學中，有六所參與該計劃，柏克萊、洛杉磯和聖地牙哥分校沒有參加，大約有三分之一的轉學生透過該計劃獲得錄取。

數據表明，就讀某些社區大學，可以提高學生的錄取機會，例如柏克萊分校去年錄取了奧克蘭Laney社區學院43%的轉學申請者，這一比例遠高於30%的平均值。

就洛杉磯加州大學來說，洛杉磯Pierce College錄取率最高，去年該學院200多名申請者中，44%獲得錄取。

分析社區學院轉入加州大學錄取率高的原因，學校在提供課程方面，符合加州大學所需的課程，另外學校提供輔導員，幫助學生選擇課程並專注於轉學。

儘管如此，要轉進加州大學，GPA學術成績也要達標，以Laney社區學院為例，錄取加州大學平均GPA是3.62，洛杉磯UCLA最高是3.82。

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