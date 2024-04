【全國新聞】密州Oxford高中槍擊案 槍手父母被控誤殺判監10至15年

【KTSF】

密歇根州Oxford高中在2021年11月30號,一名15歲學生在校園開槍,殺死4名同學,槍手的父母因為多項誤殺控罪成立,週二被法庭判處10到15年監禁,這個是美國歷來第一宗因兒子行兇,而父母被判處重刑的案件,遇害同學的家長都有在法庭上發言,他們批評兩名被告對兒子並無愛心。

本案的兩名被告James Crumbley與太太Jennifer,較早時分別被判四項誤殺罪名成立週二接受判刑,案情指他們送槍械給15歲的兒子Ethan做聖誕禮物,但就無做安全監管,導致兒子在學校槍殺4名同學。

控方引述陪審團的觀點,指女被告明知到兒子有問題,但一點都不在意,因為疏忽於照顧兒子,而造成槍擊案的重大損害。

控方也指,男被告對槍擊案無悔意,因此要求法庭向兩名被告判處比密歇根州現行判刑指引最重刑罰七年更長的刑期。

檢控官Karen McDonald說:「任何微小的努力,那怕是極小的努力,都可能挽救那4名小孩的性命,這是可預見、可避免的,過去五天的呈堂證據表明,James Crumbley曾有過最容易、最明顯的機會,去防止這4名同學的死亡。」

法官認同控方所講,判處他們入獄10到15年。

法官Cheryl Matthews說:「我相信以下判刑符合司法最佳利益,是合理及合分寸的,按案情的嚴重性,以及每名被告的情況。」

男被告在法庭上流淚向受害人的家庭道歉,他曾表示,自己對兒子所做的並不知情,他願意入獄贖罪。

他的律師要求判處28個月刑期,這個刑期等如他從案發後被扣押的時間,但控方指,他在拘留期間威脅地檢官,並在法庭上向一名檢控官舉中指,因此要求更重的刑期。

法官將會裁定他是否能與兒子聯絡,他與兒子將分別在不同的監獄服刑。

女被告就要求在家服刑,女被告曾否認對兒子的槍械知情,但有證據顯示,她在社交媒體上貼文,表示送槍械給兒子做聖誕禮物。

控方指,她對槍械完全沒有上鎖,案發當日早上,校方因為Ethan在數學測驗試卷上畫圖暗示想自殺,而傳召他父母到學校,並建議他們將Ethan帶回家照顧,但父母表示要上班,結果Ethan留在學校,到下午就開槍殺人。

Ethan承認24項重罪,當中包括一級謀殺及恐怖主義罪,被判無期徒刑。

