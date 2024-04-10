【灣區新聞】舊金山小商業希望市長振興市中心計劃能有助生意重回正軌

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【KTSF 毛皓延報導】

自疫情後，舊金山（三藩市）在經濟復甦上一直面臨困境，最新數據顯示，市內本年第一個季度的辦公室空置率超過36%，有小商業希望市長布里德和其他官員振興市中心經濟的計劃，能有助他們的生意重回正軌。

布里德說：「聯合廣場的百貨公司改造成辦公室和房屋，當中也不乏零售用途，這是一個混合用途項目的絕佳模式。」

舊金山市長布里德和其他加州市長，週一到首府沙加緬度作證，談及如何能帶動市中心經濟，並呼籲州議員支持幾項有助振興市中心的法案，包括用地稅補助，將辦公室改建成房屋單位的項目，以及在市內設立一個為期10年的市中心復興區，簡化對學生宿舍、體育和娛樂場所等項目的審批程序。

另一方面，有市內小商業表示，做生意變得困難。

這間在市中心金融區的餐廳，在2018年開業，經理Nancy Madrigal表示，當時這裡作為第四間分店，對於前景感到樂觀，平日中午繁忙時段的人龍，經常排到出店舖外面，但疫情過後，人流未有恢復之前的水平。

Nancy說：「絕對不如以前，在五天中可能只有兩天生意好。」

除了這間餐廳之外，舊金山，特別是市中心店舖亦面臨同一個困境，隨著大公司採用遙距工作，不少餐廳的客源大幅減少。

有鑑於此，舊金山總商會行政總裁方達雷（Rodney Fong）認同市長將空置辦公室轉型作房屋或其他用途的計劃。

方達雷說：「疫情教了我們不要孤注一擲，舊金山一直有機會能多元發展，我認為這就是市長到首府的任務，她要加快各種程序，鼓勵民眾有創意地善用市中心的機會。」

至於餐廳經理Nancy亦同意這個帶動市中心人流的計劃，希望這股人流會像以前一樣光顧她的餐廳，她堅信當局增加更多房屋和辦公室，能有助帶來生意。

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