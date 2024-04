【灣區新聞】舊金山小商業希望市長振興市中心計劃能有助生意重回正軌

【KTSF 毛皓延報導】

自疫情後,舊金山(三藩市)在經濟復甦上一直面臨困境,最新數據顯示,市內本年第一個季度的辦公室空置率超過36%,有小商業希望市長布里德和其他官員振興市中心經濟的計劃,能有助他們的生意重回正軌。

布里德說:「聯合廣場的百貨公司改造成辦公室和房屋,當中也不乏零售用途,這是一個混合用途項目的絕佳模式。」

舊金山市長布里德和其他加州市長,週一到首府沙加緬度作證,談及如何能帶動市中心經濟,並呼籲州議員支持幾項有助振興市中心的法案,包括用地稅補助,將辦公室改建成房屋單位的項目,以及在市內設立一個為期10年的市中心復興區,簡化對學生宿舍、體育和娛樂場所等項目的審批程序。

另一方面,有市內小商業表示,做生意變得困難。

這間在市中心金融區的餐廳,在2018年開業,經理Nancy Madrigal表示,當時這裡作為第四間分店,對於前景感到樂觀,平日中午繁忙時段的人龍,經常排到出店舖外面,但疫情過後,人流未有恢復之前的水平。

Nancy說:「絕對不如以前,在五天中可能只有兩天生意好。」

除了這間餐廳之外,舊金山,特別是市中心店舖亦面臨同一個困境,隨著大公司採用遙距工作,不少餐廳的客源大幅減少。

有鑑於此,舊金山總商會行政總裁方達雷(Rodney Fong)認同市長將空置辦公室轉型作房屋或其他用途的計劃。

方達雷說:「疫情教了我們不要孤注一擲,舊金山一直有機會能多元發展,我認為這就是市長到首府的任務,她要加快各種程序,鼓勵民眾有創意地善用市中心的機會。」

至於餐廳經理Nancy亦同意這個帶動市中心人流的計劃,希望這股人流會像以前一樣光顧她的餐廳,她堅信當局增加更多房屋和辦公室,能有助帶來生意。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。