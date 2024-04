【KTSF 張麗月報導】

油價近期節節上升,紐約期油每安士最新報86元,有經濟專家警告說,油價上漲是對經濟的頭號威脅。

金融服務公司穆迪相信,現時油價飆漲是對經濟的頭號威脅,紐約期油每桶就快逼近90元,反映國際油價的倫敦布蘭特期油每桶逼近92元,現時油價已升至五個月來高位。

穆迪的經濟專家擔心,正當中東緊張局勢可能升級之際,油價將會持續攀升,這也有可能影響11月的大選形勢。

根據穆迪,如果汽油售價每加侖升超過4元,持續超過2-3個月,就有可能改變11月的大選形勢,可能對前總統特朗普的選戰有利。

根據美國汽車協會(AAA),上星期五,全國普通無鉛汽油平均每加侖是3.58元。

