【灣區新聞】亞洲創投教父徐大麟博士在台灣辭世 享壽81歲（視頻）

【KTSF】

被譽為亞洲創投教父的徐大麟博士,前年底從灣區回到台灣長住,並十分關注健康,不過他的家人週末期間公布,徐大麟已於3月31日在台灣辭世,享壽81歲。

徐大麟的兒子徐牧均(Mark Hsu),周末期間向媒體發布了徐大麟博士去世的消息,表示他在3月31日蒙主恩召、安息主懷,享壽81歲。

徐大麟過去都住在灣區,在創投界聲望很高,疫情期間感受到健康的重要,他去年底曾接受本台獨家專訪,談投資健康的重要。

徐大麟說:「我現在覺得人生最重要,是自身健康,所以我現在投資就以,一心一意想怎麼樣自己活得久,活得健康、活得快樂。」

徐大麟當時向本台透露,他在2022年年底回到台灣長住,並聘請了專業的團隊,照顧他的身心健康,還說立志要活120歲,如今在台灣辭世,遺憾無法看到投資成果了。

徐大麟祖籍中國山東、生於重慶,幼時隨家人遷往台灣屏東。

他的兒子徐牧均表示,父親自幼胸懐大志、聰穎勤奮,台灣大學物理系畢業後留美,是柏克萊加大電機博士,曾任職於IBM研究部門資深主管,在1986年創辦漢鼎亞太,他不僅在台灣投資,隨後擴及亞洲及全世界,因此被譽為亞洲創投教父。

在灣區,徐大麟是中國工程師學會舊金山分會創會會長,並為玉山科技協會共同發起人,也是舊金山台北姐妹市委員會主席,經常做慈善回饋社會,並熱心支持音樂和藝術活動。

由於他在台灣過世,家屬週一起一連三天在台灣設置靈堂供外界悼念追思,另外在5月份還會特別到灣區舉辦追思會,詳情將另行通知。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。