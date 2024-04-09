【灣區新聞】亞洲創投教父徐大麟博士在台灣辭世 享壽81歲（視頻）

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被譽為亞洲創投教父的徐大麟博士，前年底從灣區回到台灣長住，並十分關注健康，不過他的家人週末期間公布，徐大麟已於3月31日在台灣辭世，享壽81歲。

徐大麟的兒子徐牧均（Mark Hsu），周末期間向媒體發布了徐大麟博士去世的消息，表示他在3月31日蒙主恩召、安息主懷，享壽81歲。

徐大麟過去都住在灣區，在創投界聲望很高，疫情期間感受到健康的重要，他去年底曾接受本台獨家專訪，談投資健康的重要。

徐大麟說：「我現在覺得人生最重要，是自身健康，所以我現在投資就以，一心一意想怎麼樣自己活得久，活得健康、活得快樂。」

徐大麟當時向本台透露，他在2022年年底回到台灣長住，並聘請了專業的團隊，照顧他的身心健康，還說立志要活120歲，如今在台灣辭世，遺憾無法看到投資成果了。

徐大麟祖籍中國山東、生於重慶，幼時隨家人遷往台灣屏東。

他的兒子徐牧均表示，父親自幼胸懐大志、聰穎勤奮，台灣大學物理系畢業後留美，是柏克萊加大電機博士，曾任職於IBM研究部門資深主管，在1986年創辦漢鼎亞太，他不僅在台灣投資，隨後擴及亞洲及全世界，因此被譽為亞洲創投教父。

在灣區，徐大麟是中國工程師學會舊金山分會創會會長，並為玉山科技協會共同發起人，也是舊金山台北姐妹市委員會主席，經常做慈善回饋社會，並熱心支持音樂和藝術活動。

由於他在台灣過世，家屬週一起一連三天在台灣設置靈堂供外界悼念追思，另外在5月份還會特別到灣區舉辦追思會，詳情將另行通知。

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