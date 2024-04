【加州新聞】加州參議員威善高提醫療迷幻藥合法化法案 反毒聯盟剖析弊端（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

代表舊金山(三藩市)的加州參議員威善高(Scott Wiener),去年提出將迷幻藥合法化,遭到州長紐森否決,威善高今年又再提出一份跨黨派法案SB 1012,允許21歲以上,在專業人員監管下服用迷幻藥作為治療用途,加州反毒品聯盟分析這項法案的危險性。

加州反毒聯盟副主席李少敏表示,威善高三年前先提出SB 519,要將大多數迷幻藥合法化,隔年又提出了SB 58,讓迷幻藥在醫療、娛樂、商業銷售等方面合法化,今年2月,威善高又推出僅針對迷幻藥醫療藥用合法化的SB 1012,加州反毒聯盟持續反對威善高的新提案。

李少敏說:「這次這個提案,不是單單只是蘑菇,還包括一種係非常差勁的MDMA,所以令到我們不滿,SB 1020不單單是藥用合法化,其實就成立這個迷幻藥更龐大的工業。」

李少敏指的龐大工業,就是建立一個龐大的迷幻藥工業生產體系,涉及種植、分銷、運輸、儲存、加工、製造、測試、質量控制和銷售監管機構,建立這樣一個龐大的產業鏈,很容易引發各種問題,無疑對將來全面合法化鋪路。

李少敏還指出,迷幻藥合法化的危害性,會讓年輕人以為迷幻藥是安全的,可以嘗試的,加州學院和大學警察局長協會都反對這項提案。

李少敏說:「此例一開,其他城市和其他的毒品都會紛紛仿效,所以大家會覺得非常不安,去年加州公路巡警就強調,如果迷幻藥合法化,加州公路就不會安全,加州大學警署聯會也強調,如果迷幻藥合法化,大學校園也不再安全。」

威善高表示,傳統的治療方法,對部分患者缺乏效用,因此提出包括使用迷幻藥來治療精神病,常見的迷幻藥包含MDMA、迷幻蘑菇、K他命,這些物質透過影響患者神經傳導物質,或者改變血清素濃度方式,帶來輔助治療的成效。

食用會產生體溫升高,食慾不振麻木等症狀,不良反應還包括精神分裂,幻覺重現等等。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。