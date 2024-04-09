【加州新聞】加州參議員威善高提醫療迷幻藥合法化法案 反毒聯盟剖析弊端（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

代表舊金山（三藩市）的加州參議員威善高（Scott Wiener），去年提出將迷幻藥合法化，遭到州長紐森否決，威善高今年又再提出一份跨黨派法案SB 1012，允許21歲以上，在專業人員監管下服用迷幻藥作為治療用途，加州反毒品聯盟分析這項法案的危險性。

加州反毒聯盟副主席李少敏表示，威善高三年前先提出SB 519，要將大多數迷幻藥合法化，隔年又提出了SB 58，讓迷幻藥在醫療、娛樂、商業銷售等方面合法化，今年2月，威善高又推出僅針對迷幻藥醫療藥用合法化的SB 1012，加州反毒聯盟持續反對威善高的新提案。

李少敏說：「這次這個提案，不是單單只是蘑菇，還包括一種係非常差勁的MDMA，所以令到我們不滿，SB 1020不單單是藥用合法化，其實就成立這個迷幻藥更龐大的工業。」

李少敏指的龐大工業，就是建立一個龐大的迷幻藥工業生產體系，涉及種植、分銷、運輸、儲存、加工、製造、測試、質量控制和銷售監管機構，建立這樣一個龐大的產業鏈，很容易引發各種問題，無疑對將來全面合法化鋪路。

李少敏還指出，迷幻藥合法化的危害性，會讓年輕人以為迷幻藥是安全的，可以嘗試的，加州學院和大學警察局長協會都反對這項提案。

李少敏說：「此例一開，其他城市和其他的毒品都會紛紛仿效，所以大家會覺得非常不安，去年加州公路巡警就強調，如果迷幻藥合法化，加州公路就不會安全，加州大學警署聯會也強調，如果迷幻藥合法化，大學校園也不再安全。」

威善高表示，傳統的治療方法，對部分患者缺乏效用，因此提出包括使用迷幻藥來治療精神病，常見的迷幻藥包含MDMA、迷幻蘑菇、K他命，這些物質透過影響患者神經傳導物質，或者改變血清素濃度方式，帶來輔助治療的成效。

食用會產生體溫升高，食慾不振麻木等症狀，不良反應還包括精神分裂，幻覺重現等等。

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