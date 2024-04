【KTSF】

全美最大銀行摩根大通(JP Morgan)的行政總裁Jamie Dimon週一警告指,經濟將會面臨挑戰。

Dimon向股東發表了他的年度信函,他對美國經濟的抗壓能力表示擔憂,他認為,美國經濟是由政府支出推動,這些支出是通過不斷增加的赤字資助。

他還表示,通脹和高利率可能比大多數人想象的要持續更久,他也擔心烏克蘭和中東的戰事,可能會擾亂能源和食品市場。

他還提到了國內政治問題,表示像邊境安全,這高度爭議性的政治問題,可能會產生影響。

不過他沒有對選舉發表意見,今年年初,他因支持特朗普的一些經濟政策而引起爭議。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。