【灣區新聞】舊金山市長布里德與多位市長前往沙加緬度 對恢復市中心經濟尋求立法支持（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週一和多位加州市長前往首府沙加緬度作證,對恢復市中心經濟尋求立法支持。

這場針對恢復市中心的特別委員會,由代表舊金山選出的眾議員Matt Haney主持,出席的市長包括舊金山市長布里德,另外三位是Sacramento市長、南加州的Long Beach市長,以及Riverside市長。

該委員會的目標,是匯集全州的專家,進一步探討市中心因疫情的影響而面臨的振興障礙,以及幫助其復原的解決方案。

包括鼓勵對舊金山市中心進行新的投資,以支持經濟復甦,市長布里德在聽證會上,呼籲支持由代表舊金山的立法議員起草的三項法案。

包括由Scott Wiener提出的SB 1227法案,建議在舊金山創建一個為期10年的市中心復興區,簡化對學術校園、學生宿舍、體育和娛樂場所、實驗室和生命科學空間,以及其他混合用途和商業創新發展的審批。

由Matt Haney提出的AB 3068法案,建議允許舊金山等城市能夠制定激勵計劃,協助將辦公大樓改建成房屋項目提供融資,計劃將容許市政府將這些項目帶來的地稅收入,用來抵銷改建費用,為期十五年。

由丁右立提出的AB 2488法案,建議允許城市在市中心地區,使用加強基礎設施金融區所帶來的額外地稅收入,來為辦公室改造成住房提供資金,為期三十年。

布里德提出”30 x 30″計劃,也就是透過將辦公室改造成住房、興建住房,和吸引更多大學進駐等方案,在2030年前,為市中心增加3萬名居民和學生。

布里德希望將舊金山市中心從朝九晚五變成一個24小時不夜城。

