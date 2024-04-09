【灣區新聞】舊金山市長布里德與多位市長前往沙加緬度 對恢復市中心經濟尋求立法支持（視頻）

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【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）市長布里德週一和多位加州市長前往首府沙加緬度作證，對恢復市中心經濟尋求立法支持。

這場針對恢復市中心的特別委員會，由代表舊金山選出的眾議員Matt Haney主持，出席的市長包括舊金山市長布里德，另外三位是Sacramento市長、南加州的Long Beach市長，以及Riverside市長。

該委員會的目標，是匯集全州的專家，進一步探討市中心因疫情的影響而面臨的振興障礙，以及幫助其復原的解決方案。

包括鼓勵對舊金山市中心進行新的投資，以支持經濟復甦，市長布里德在聽證會上，呼籲支持由代表舊金山的立法議員起草的三項法案。

包括由Scott Wiener提出的SB 1227法案，建議在舊金山創建一個為期10年的市中心復興區，簡化對學術校園、學生宿舍、體育和娛樂場所、實驗室和生命科學空間，以及其他混合用途和商業創新發展的審批。

由Matt Haney提出的AB 3068法案，建議允許舊金山等城市能夠制定激勵計劃，協助將辦公大樓改建成房屋項目提供融資，計劃將容許市政府將這些項目帶來的地稅收入，用來抵銷改建費用，為期十五年。

由丁右立提出的AB 2488法案，建議允許城市在市中心地區，使用加強基礎設施金融區所帶來的額外地稅收入，來為辦公室改造成住房提供資金，為期三十年。

布里德提出”30 x 30″計劃，也就是透過將辦公室改造成住房、興建住房，和吸引更多大學進駐等方案，在2030年前，為市中心增加3萬名居民和學生。

布里德希望將舊金山市中心從朝九晚五變成一個24小時不夜城。

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