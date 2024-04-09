【灣區新聞】多個港人組織週末柏克萊加大舉辦黎智英紀錄片放映會

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【KTSF 毛皓延報導】

多個港人組織，週末在東灣柏克萊加大舉辦放映會，播映壹傳媒創辦人黎智英的紀錄片，並邀請到壹傳媒前高層分享，談及中國共產黨為何打壓新聞自由。

多個組織，包括加大柏克萊香港公共事務關注組HKAAB，及香港人社區中心HKCC等，過去的星期日在柏克萊加大舉辦《香港人：黎智英為自由奮戰》的放映會。

電影播放前，會場外展示出各種寫有釋放黎智英字句的T恤。

放映會後，前壹傳媒總監Mark Clifford，談及壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案，他表示，中國共產黨打擊新聞自由，是因為媒體能夠動員民眾撼動政權。

Clifford說：「中共憎恨相信自由的人，恐怕他們也不喜歡這房間裡的任何人，最重要是他們不喜歡具備資源及能夠動員民眾的人，在這個例子就是傳媒，因為傳媒幫助二百萬人走上香港街頭示威。」

他表示，黎智英作為英國公民，英國當局需要在黎智英這件事上站出來，又相信中國政府終有一天會變得更開放，並為香港的政治犯帶來希望，寄語海外民眾在中國變得開放前，繼續爭取自由。

Clifford說：「有印象記得柏林圍牆倒下的人，你要知道歷史是不斷前進，中國也會不斷轉變，中國曾歷經改革開放，將有一天會再發生。」

另一位前壹傳媒高層，曾經擔任公司董事的新聞系教授Brad Hamm，形容中共打擊新聞自由，為社會帶來傷害，而種種後果已經顯而易見，包括移民潮、企業撤走香港、治安變差和不同的經濟問題。

Hamm說：「在沒有新聞自由下成長，你不會有任何期望，但當你曾經擁有新聞自由、然後突然失去這權利，你會變得很難理解你所在的世界，所以新聞自由非常重要，黎智英的工作非常重要，他作為老闆和記者，為社會帶來不同的聲音。」

他表示，現時的工作，是要不斷提高民眾對這個議題的認識，繼續將黎智英的問題放在鎂光燈下，因為這件事在地緣政治上，直接影響到國際局勢。

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