【灣區新聞】多個港人組織週末柏克萊加大舉辦黎智英紀錄片放映會

多個港人組織,週末在東灣柏克萊加大舉辦放映會,播映壹傳媒創辦人黎智英的紀錄片,並邀請到壹傳媒前高層分享,談及中國共產黨為何打壓新聞自由。

多個組織,包括加大柏克萊香港公共事務關注組HKAAB,及香港人社區中心HKCC等,過去的星期日在柏克萊加大舉辦《香港人:黎智英為自由奮戰》的放映會。

電影播放前,會場外展示出各種寫有釋放黎智英字句的T恤。

放映會後,前壹傳媒總監Mark Clifford,談及壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力案,他表示,中國共產黨打擊新聞自由,是因為媒體能夠動員民眾撼動政權。

Clifford說:「中共憎恨相信自由的人,恐怕他們也不喜歡這房間裡的任何人,最重要是他們不喜歡具備資源及能夠動員民眾的人,在這個例子就是傳媒,因為傳媒幫助二百萬人走上香港街頭示威。」

他表示,黎智英作為英國公民,英國當局需要在黎智英這件事上站出來,又相信中國政府終有一天會變得更開放,並為香港的政治犯帶來希望,寄語海外民眾在中國變得開放前,繼續爭取自由。

Clifford說:「有印象記得柏林圍牆倒下的人,你要知道歷史是不斷前進,中國也會不斷轉變,中國曾歷經改革開放,將有一天會再發生。」

另一位前壹傳媒高層,曾經擔任公司董事的新聞系教授Brad Hamm,形容中共打擊新聞自由,為社會帶來傷害,而種種後果已經顯而易見,包括移民潮、企業撤走香港、治安變差和不同的經濟問題。

Hamm說:「在沒有新聞自由下成長,你不會有任何期望,但當你曾經擁有新聞自由、然後突然失去這權利,你會變得很難理解你所在的世界,所以新聞自由非常重要,黎智英的工作非常重要,他作為老闆和記者,為社會帶來不同的聲音。」

他表示,現時的工作,是要不斷提高民眾對這個議題的認識,繼續將黎智英的問題放在鎂光燈下,因為這件事在地緣政治上,直接影響到國際局勢。

