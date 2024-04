【KTSF】

因應Tik Tok及Instagram等社交媒體平台,針對年輕族群宣傳化妝及抗衰老護膚品,加州眾議員李天明(Alex Lee)提出AB2491法案,將禁止向13歲以下的兒童出售抗衰老護膚品,保護兒童的健康。

AB2491法案提出禁止向13歲以下的兒童出售非處方護膚品,這些產品通常標榜可以抗衰老,並含有這些成分,例如維生素A及其衍生物,包括視黃醇retinol、α{Alpha}-羥基酸、乙醇酸、抗壞血酸或檸檬酸,然而這些成分也可能刺激皮膚,引起紅腫、癢、腫脹、乾燥、脫皮,並有可能導致局部皮炎和濕疹等。

李天明引述專家指出,兒童的皮膚較成年人幼嫩,細胞更新速度快,根本不需要抗衰老的護膚品。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。