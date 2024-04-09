【灣區新聞】奧克蘭國際機場如堅持改名 舊金山市府將採法律行動（視頻）

KTSF想聽聽您的意見﹐看完這篇網上報導後﹐請抽空填寫一下本頁最下面的問卷。

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）國際機場計劃改名所引發的爭議持續發酵，舊金山（三藩市）市府律師邱信福致函奧克蘭港口委員會指出，奧克蘭機場計畫改名的決定，侵犯舊金山國際機場的商標，若奧克蘭不放棄改名決定，舊金山將採取法律行動。

東灣奧克蘭國際機場正計畫改名，加上San Francisco Bay舊金山灣的字眼，當局指可以讓更多旅客了解奧克蘭位在舊金山灣區，增加航班流量，振興奧克蘭經濟。

營運該機場的奧克蘭港口委員會，在日前宣佈改名的提案，建議將機場的名稱從Metropolitan Oakland International Airport，大都會奧克蘭國際機場，改名成San Francisco Bay Oakland International Airport，舊金山灣奧克蘭國際機場，而機場的縮寫OAK則保持不變，事件引發爭議。

舊金山市府律師邱信福週一致函奧克蘭港口委員會，要求當局放棄計劃，他指，若果奧克蘭拒絕做的話，舊金山將採取法律行動阻止。

邱信福表示，改名提議，除了侵犯了舊金山國際機場的商標外，還會為遊客和消費者帶來混亂，尤其是對於部分不懂英語的國際旅客。

他指希望看到整個灣區在旅遊業可以蓬勃發展，但這項提案不合法。

舊金山國際機場表示，看法與邱信福一樣，如有必要，亦會支持提出法律挑戰。

奧克蘭港口委員會定於4月11日下午3時半舉行公開會議審議提案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。