【灣區新聞】奧克蘭國際機場如堅持改名 舊金山市府將採法律行動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場計劃改名所引發的爭議持續發酵,舊金山(三藩市)市府律師邱信福致函奧克蘭港口委員會指出,奧克蘭機場計畫改名的決定,侵犯舊金山國際機場的商標,若奧克蘭不放棄改名決定,舊金山將採取法律行動。

東灣奧克蘭國際機場正計畫改名,加上San Francisco Bay舊金山灣的字眼,當局指可以讓更多旅客了解奧克蘭位在舊金山灣區,增加航班流量,振興奧克蘭經濟。

營運該機場的奧克蘭港口委員會,在日前宣佈改名的提案,建議將機場的名稱從Metropolitan Oakland International Airport,大都會奧克蘭國際機場,改名成San Francisco Bay Oakland International Airport,舊金山灣奧克蘭國際機場,而機場的縮寫OAK則保持不變,事件引發爭議。

舊金山市府律師邱信福週一致函奧克蘭港口委員會,要求當局放棄計劃,他指,若果奧克蘭拒絕做的話,舊金山將採取法律行動阻止。

邱信福表示,改名提議,除了侵犯了舊金山國際機場的商標外,還會為遊客和消費者帶來混亂,尤其是對於部分不懂英語的國際旅客。

他指希望看到整個灣區在旅遊業可以蓬勃發展,但這項提案不合法。

舊金山國際機場表示,看法與邱信福一樣,如有必要,亦會支持提出法律挑戰。

奧克蘭港口委員會定於4月11日下午3時半舉行公開會議審議提案。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。