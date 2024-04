【灣區新聞】舊金山男子涉嫌無故辱罵及向多名華裔扔石頭被捕

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)警方拘捕一名男子,他涉嫌無緣無故辱罵幾個路過的華裔事主,向他們扔石頭和一個桶,造成一名事主臉部受傷。

舊金山警方表示,3月28日星期四下午1點半左右接報,在Pacific Heights區Green街夾Franklin街一帶,有人向車輛投擲石頭。

警員到場後拘留一名男子,亦發現一名男事主受傷。

事主向警方透露,他和朋友當時正在Vallejo街向東步行,與涉案男子擦身而過。

該男子掉轉頭,涉嫌向事主方向投擲一塊石頭,同時向事主以及同行的人大叫,之後跟隨他們到Van Ness Avenue 2300號路段,並將一個桶丟向事主。

警方調查後,拘捕35歲舊金山居民Anell Medrano,目前仍然被扣留在舊金山縣監獄。

他面對使用致命武器襲擊他人、管有吸毒器具,疑犯也面對San Mateo縣發出的拘捕令。

根據Asian Crime Report報導,案發時幾名事主用廣東話交談,疑犯用仇視華裔的字句辱罵他們,相片可見事主面部有傷痕。

