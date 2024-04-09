【灣區新聞】矽谷華裔工程師5年前以自駕模式駕車上班遇車禍亡 Tesla和解訴訟

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矽谷一名華裔工程師，5年前以自駕模式開動其Tesla汽車，在上班途中遇車禍身亡，死者家屬向Tesla提出疏忽和過失死亡的訴訟，Tesla在審訊展開前一天同意和解訴訟，但沒有透露金額。

Tesla在和解協議中稱，這次同意和解訴訟，是希望結束可能「長達數年的聆訊」。

38歲死者Walter Huang的家屬於2019年提出訴訟，要求Tesla，以及行政總裁Elon Musk，就多番誇大Tesla自駕技術的功能承擔責任。

原告在訴訟中稱，Tesla以異常惡劣的手法宣傳這個名為Autopilot的自駕系統，導致車主誤以為在啟動自駕模式後，他們在駕駛途中無須持續提高警覺。

這宗訴訟涉及的車禍是於2018年3月23日發生，Huang當天送兒子到育幼園後，駕駛其Model X汽車到Apple上班，途中他啟動汽車的自駕模式，但在不足20分鐘後，自駕模式指示汽車偏離行車線，然後開始加速，在山景城的公路撞上混凝土分隔欄，當時汽車的時速超過70英里。

有證據顯示，Huang在車禍發生時，正在用iPhone玩電子遊戲。

Huang在車禍中當場死亡，遺下妻子與兩名孩子，兩名孩子現年分別9歲和12歲。

Tesla在美國正面臨十多宗同類訴訟，都涉及Musk在宣傳時有否誇大Tesla的自駕技術，令車主誤信這種技術的效能。

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