【灣區新聞】矽谷華裔工程師5年前以自駕模式駕車上班遇車禍亡 Tesla和解訴訟

矽谷一名華裔工程師,5年前以自駕模式開動其Tesla汽車,在上班途中遇車禍身亡,死者家屬向Tesla提出疏忽和過失死亡的訴訟,Tesla在審訊展開前一天同意和解訴訟,但沒有透露金額。

Tesla在和解協議中稱,這次同意和解訴訟,是希望結束可能「長達數年的聆訊」。

38歲死者Walter Huang的家屬於2019年提出訴訟,要求Tesla,以及行政總裁Elon Musk,就多番誇大Tesla自駕技術的功能承擔責任。

原告在訴訟中稱,Tesla以異常惡劣的手法宣傳這個名為Autopilot的自駕系統,導致車主誤以為在啟動自駕模式後,他們在駕駛途中無須持續提高警覺。

這宗訴訟涉及的車禍是於2018年3月23日發生,Huang當天送兒子到育幼園後,駕駛其Model X汽車到Apple上班,途中他啟動汽車的自駕模式,但在不足20分鐘後,自駕模式指示汽車偏離行車線,然後開始加速,在山景城的公路撞上混凝土分隔欄,當時汽車的時速超過70英里。

有證據顯示,Huang在車禍發生時,正在用iPhone玩電子遊戲。

Huang在車禍中當場死亡,遺下妻子與兩名孩子,兩名孩子現年分別9歲和12歲。

Tesla在美國正面臨十多宗同類訴訟,都涉及Musk在宣傳時有否誇大Tesla的自駕技術,令車主誤信這種技術的效能。

