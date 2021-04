今年夏天部分地區可能出現燃油短缺（視頻）

【KTSF】

疫情期間很多人在家待了一年多,已經迫不及待想開車出遊,不過根據汽油產業交易組織,今年夏天部分地區可能會出現燃油短缺,原因是運載燃油的卡車司機人力不足。

夏天是開車出遊的高峰,不過美國各地的加油站可能面臨著存貨不足的問題,並非全球油品市場出現短缺,而是跟載運燃油到各地的卡車司機人力短缺有關。

根據燃油產業的交易組織National Tank Truck Carriers,現在到夏天期間,運輸隊伍當中有大約20%至25%的運油車(tank truck)因為合格駕駛人數不足,只能停放著,無法上路,對比2019年同期,只有10%的運油車因為找不到司機而停放著。

業內人士指出,疫情之前一直就要應付運油車駕駛不足的問題,疫情來了讓情況更加惡化。

運油車司機短缺的原因有很多,一年前市場對燃油的需求暴跌,很多司機離開,另尋出路,有業者甚至調整營運策略,新闢為Amazon送貨,好讓旗下司機有事可做,不過疫情下新增的多項安全防疫措施,讓不少司機打退堂鼓,加上有些司機年齡大了,剛好疫情讓他們下決心退休等,種種的因素使得司機人手嚴重不足。

此外,並非所有卡車司機都能駕駛運油車,還需要特殊的證書,包括商業駕照、數星期的訓練等。

全國便利商店協會則表示,旗下會員也開始在擔心,司機短缺可能會影響生意,因為當前對於汽油的需求,已經回到2019年同期的97%,有些加油站可能會出現短暫的燃油存貨短缺,也連帶會影響到便利商店的銷售。

油價諮詢服務機構則稱,度假的熱門景點最容易出現汽油短缺的風險,目前包括佛羅里達州、阿利桑納州和密蘇里州在春假期間已經通報短缺問題。

至於油價方面,目前全國平均油價為每加侖2.89元,比一年前上漲超過60%,預估今年夏天更會上漲至3元。

