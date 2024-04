【KTSF】

Spirit航空公司計劃在9月份要約260名機師放無薪假。

原因是Spirit航空與空中巴士達成協議,推遲了未來一年左右所有飛機的交付。

該航空公司的所有飛機,都是由空中巴士生產,但這只是問題的一部分。

另一個問題是,Pratt & Whitney公司製造的引擎出問題,Spirit航空因此需要停飛一些A320 NEO型號飛機。

華爾街對Spirit航空,要求部分機師放無薪假的消息有積極的反應,因為這將會降低公司成本,但也會減緩收入增長。

聯合航空日前也宣佈,計劃讓部分機師自願放無薪假,原因與波音飛機交付有關。

