【灣區新聞】羅達倫、Joe Simitian將與Sam Liccardo競逐加州第16國會眾議院選區議席

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代表San Mateo和Santa Clara縣的加州第16國會眾議院選區的初選一直爭持不下，經過約一個月的點票，證實兩人平手，並列第二，兩人都將進入11月的選舉，首度呈現三人角逐的局面。

除了一早得票超過兩成，確定可以進入11月的複選的前聖荷西市長Sam Liccardo之外，第二位之爭，華裔州眾議員羅達倫（Evan Low），和Santa Clara縣參事Joe Simitian一直爭持不下。

San Mateo和Santa Clara縣選務處週四都確認選舉結果，最終羅達倫和Joe Simitian兩人，因為得到相同的30,249票，得票率都是16.6%，並列第二，與Sam Liccardo競逐加州國會第16選區的議席。

舊金山紀事報報導指出，根據加州法律，兩人雙雙進入11月大選，形成三人進入決選的局面，因為兩位候選人都沒有意願申請重新計票，原因有二，首先是重新計票花費很高，其次則是誰也不願意冒險，萬一重新計票對自己不利，而喪失決選資格。

羅達倫和Joe Simitian週四均發聲明，宣布自己勝出，感謝社區和選民支持的同時，兩人都強調結果突顯每一票都非常重要。

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