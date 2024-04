【灣區新聞】羅達倫、Joe Simitian將與Sam Liccardo競逐加州第16國會眾議院選區議席

【KTSF】

代表San Mateo和Santa Clara縣的加州第16國會眾議院選區的初選一直爭持不下,經過約一個月的點票,證實兩人平手,並列第二,兩人都將進入11月的選舉,首度呈現三人角逐的局面。

除了一早得票超過兩成,確定可以進入11月的複選的前聖荷西市長Sam Liccardo之外,第二位之爭,華裔州眾議員羅達倫(Evan Low),和Santa Clara縣參事Joe Simitian一直爭持不下。

San Mateo和Santa Clara縣選務處週四都確認選舉結果,最終羅達倫和Joe Simitian兩人,因為得到相同的30,249票,得票率都是16.6%,並列第二,與Sam Liccardo競逐加州國會第16選區的議席。

舊金山紀事報報導指出,根據加州法律,兩人雙雙進入11月大選,形成三人進入決選的局面,因為兩位候選人都沒有意願申請重新計票,原因有二,首先是重新計票花費很高,其次則是誰也不願意冒險,萬一重新計票對自己不利,而喪失決選資格。

羅達倫和Joe Simitian週四均發聲明,宣布自己勝出,感謝社區和選民支持的同時,兩人都強調結果突顯每一票都非常重要。

