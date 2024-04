【灣區新聞】FEMA免費中文急難應變訓練課程開放報名（視頻）

【KTSF】

台灣花蓮強震,再度喚醒民眾的憂患意識,尤其灣區也處於地震帶,為了幫助更多民眾習得災難應變技能,聯邦緊急管理局(FEMA)轄下的社區急難應變小組(CERT),將在下個星期展開免費中文急難應變訓練課程,由中央縣消防總局主辦,現在開放報名。

不管是地震避難,還是止血包紮,在緊急災難發生時,有專業的訓練不但可以自救,還可以救人。

就在台灣花蓮7.2強震發生之際,灣區全中文社區急難培訓正好展開招生,從4月9號開始一共八個單元的課程,加上一天的實際操作訓練,內容全部是中文教學,而且完全免費。

CERT社區急難應變團隊,1985年在洛杉磯創始,1993年獲聯邦緊急管理局(FEMA)收納為FEMA所屬的系統,有標準的訓練課程,是很接地氣的社區服務團隊。

社區急難應變團隊CERT講師莊明憲(Mike Chuang)說:「是有全國的標準,那八個單元就包括急救,急救裡頭有包括止血、氣道打開、燒傷、骨折還有傷檢分類。」

當出現災難現場時,CERT的人員可以進入現場,針對傷勢輕重而分類,以幫助醫療人員優先救治重傷者。

CERT課程還包括救火、搜救,例如地震後建築物評估等。

莊明憲說:「比如像地震,建築物會有些受損,根據他們受訓經驗,有時候建築物他們就不應該進去,有時候可以進去建築物裡頭,做簡單的搜尋,看看有沒有受困人在裏頭,如果有的話,是應該把他們給搬離開呢?還是把他們留在那邊呢?這些都要看情況。」

這次的培訓從4月9日至30日,每週上晚間的兩堂課,並在5月4日實體操作,地點位於中半島Burlingame活動中心。

有興趣的民眾只要年滿18歲以上都可以報名,不限當地居民,有興趣的民眾可致電(415) 519-8106,或發電郵至[email protected]查詢。

