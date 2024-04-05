【灣區新聞】FEMA免費中文急難應變訓練課程開放報名（視頻）

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台灣花蓮強震，再度喚醒民眾的憂患意識，尤其灣區也處於地震帶，為了幫助更多民眾習得災難應變技能，聯邦緊急管理局（FEMA）轄下的社區急難應變小組（CERT），將在下個星期展開免費中文急難應變訓練課程，由中央縣消防總局主辦，現在開放報名。

不管是地震避難，還是止血包紮，在緊急災難發生時，有專業的訓練不但可以自救，還可以救人。

就在台灣花蓮7.2強震發生之際，灣區全中文社區急難培訓正好展開招生，從4月9號開始一共八個單元的課程，加上一天的實際操作訓練，內容全部是中文教學，而且完全免費。

CERT社區急難應變團隊，1985年在洛杉磯創始，1993年獲聯邦緊急管理局（FEMA）收納為FEMA所屬的系統，有標準的訓練課程，是很接地氣的社區服務團隊。

社區急難應變團隊CERT講師莊明憲（Mike Chuang）說：「是有全國的標準，那八個單元就包括急救，急救裡頭有包括止血、氣道打開、燒傷、骨折還有傷檢分類。」

當出現災難現場時，CERT的人員可以進入現場，針對傷勢輕重而分類，以幫助醫療人員優先救治重傷者。

CERT課程還包括救火、搜救，例如地震後建築物評估等。

莊明憲說：「比如像地震，建築物會有些受損，根據他們受訓經驗，有時候建築物他們就不應該進去，有時候可以進去建築物裡頭，做簡單的搜尋，看看有沒有受困人在裏頭，如果有的話，是應該把他們給搬離開呢？還是把他們留在那邊呢？這些都要看情況。」

這次的培訓從4月9日至30日，每週上晚間的兩堂課，並在5月4日實體操作，地點位於中半島Burlingame活動中心。

有興趣的民眾只要年滿18歲以上都可以報名，不限當地居民，有興趣的民眾可致電(415) 519-8106，或發電郵至[email protected]查詢。

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