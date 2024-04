【灣區新聞】異常寒冷的低氣壓向灣區移動 可能成為有史以來最冷的4月

【KTSF 朱慧琪報導】

本週初灣區短暫迎來一股炎熱的天氣後,一股異常寒冷的低氣壓週四逐漸向灣區移動,令灣區廣泛地區下雨、甚至下冰雹,有機會追平1975年4月4日,成為有史以來最凍的4月,而預計週五和週六早上會相當寒冷。

雷達顯示,一股異常寒冷的低氣壓,早上逐漸向灣區移動,造成灣區週四廣泛地區下雨,帶來陣風,並出現雷暴。

部份地區包括Monterey縣,和加州首府所在的沙加緬度縣等,更加一度下冰雹。

週四有可能是有史以來灣區最冷的4月,週四的最高氣溫比正常低10至15度,只有華氏50度左右。

舊金山(三藩市)氣溫不超過華氏52度的話,就將會追平1975年4月4日,成為有史以來最凍的4月。

北灣Napa預計最高氣溫是華氏53度,這打破了自1967年以來4月最冷一日的紀錄。

週四晚氣溫預計將進一步下降,部份地區將降至低至華氏30多度,出現雷暴的機會不大。

預計週五仍將有局部陣雨,雨勢不大。

國家氣象局指,北灣、東灣和舊金山半島至Santa Cruz的降雨量將達到1英吋,而南灣降雨量將達到半英吋,但是寒冷的天氣,預計將為灣區海拔較高的地區帶來高達6英吋的降雪量。

灣區週五最低氣溫將低至華氏31度,下午有機會出現雷暴。

