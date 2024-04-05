【灣區新聞】異常寒冷的低氣壓向灣區移動 可能成為有史以來最冷的4月

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【KTSF 朱慧琪報導】

本週初灣區短暫迎來一股炎熱的天氣後，一股異常寒冷的低氣壓週四逐漸向灣區移動，令灣區廣泛地區下雨、甚至下冰雹，有機會追平1975年4月4日，成為有史以來最凍的4月，而預計週五和週六早上會相當寒冷。

雷達顯示，一股異常寒冷的低氣壓，早上逐漸向灣區移動，造成灣區週四廣泛地區下雨，帶來陣風，並出現雷暴。

部份地區包括Monterey縣，和加州首府所在的沙加緬度縣等，更加一度下冰雹。

週四有可能是有史以來灣區最冷的4月，週四的最高氣溫比正常低10至15度，只有華氏50度左右。

舊金山（三藩市）氣溫不超過華氏52度的話，就將會追平1975年4月4日，成為有史以來最凍的4月。

北灣Napa預計最高氣溫是華氏53度，這打破了自1967年以來4月最冷一日的紀錄。

週四晚氣溫預計將進一步下降，部份地區將降至低至華氏30多度，出現雷暴的機會不大。

預計週五仍將有局部陣雨，雨勢不大。

國家氣象局指，北灣、東灣和舊金山半島至Santa Cruz的降雨量將達到1英吋，而南灣降雨量將達到半英吋，但是寒冷的天氣，預計將為灣區海拔較高的地區帶來高達6英吋的降雪量。

灣區週五最低氣溫將低至華氏31度，下午有機會出現雷暴。

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