【全國新聞】再多4名女性指控NASA宇航工程師性侵犯

在德州休斯敦,再有四名女性站出來指控一名NASA太空總署宇航工程師性侵犯她們,調查人員相信可能還有更多的受害者。

在哈里斯縣,德州區域檢察官辦公室透露,37歲的Eric Sim為涉案人,他目前面臨六項性侵犯指控。

在2021年2月,Sim因在2020年和2021年的兩宗案件中被逮捕和被控罪,他以50萬美元的保釋出獄。

最近幾個星期,另外四名女性表示,她們在2019年至2022年期間也遭到他性侵犯,這些女性表示,是在不同的約會應用程式上認識Eric Sim。

調查人員表示,這些女性在與他多次約會之後,在他的家中遭受了所指控的性侵犯。

她們相信,這個人是以在NASA工作,去贏得了受害者的信任。

NASA表示,將與當局合作,並根據調查結果採取適當的行動,當局呼籲任何其他潛在的受害者要站出來聯絡警方。

