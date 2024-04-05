【全國新聞】再多4名女性指控NASA宇航工程師性侵犯

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【KTSF】

在德州休斯敦，再有四名女性站出來指控一名NASA太空總署宇航工程師性侵犯她們，調查人員相信可能還有更多的受害者。

在哈里斯縣，德州區域檢察官辦公室透露，37歲的Eric Sim為涉案人，他目前面臨六項性侵犯指控。

在2021年2月，Sim因在2020年和2021年的兩宗案件中被逮捕和被控罪，他以50萬美元的保釋出獄。

最近幾個星期，另外四名女性表示，她們在2019年至2022年期間也遭到他性侵犯，這些女性表示，是在不同的約會應用程式上認識Eric Sim。

調查人員表示，這些女性在與他多次約會之後，在他的家中遭受了所指控的性侵犯。

她們相信，這個人是以在NASA工作，去贏得了受害者的信任。

NASA表示，將與當局合作，並根據調查結果採取適當的行動，當局呼籲任何其他潛在的受害者要站出來聯絡警方。

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