【灣區新聞】兩人疑在San Bruno偷取催化轉換器 與警展開追逐後被捕

【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Bruno警方日前與兩名涉嫌偷取催化轉換器的疑犯展開追逐,最終在San Mateo將疑犯拘捕。

San Bruno警方表示,星期一清晨5點38分接報,指Florida Avenue 200號路段,有兩名匪徒企圖偷取催化轉換器,當一名事主上前勸阻時,其中一名匪徒用槍指嚇事主,之後跳上一架白色SUV逃去。

警員之後同日在East San Bruno Avenue夾101號公路一帶,發現符合疑犯車輛描述的白色SUV,嘗試將車輛截停但對方加速離開,警員隨即展開追逐。

當局指,疑犯車輛在公路上逆線行駛,並向追捕警車投擲工具和其他物品。

除了San Bruno警方、加州公路巡警(CHP)、南舊金山(南三藩市)、San Mateo及Daly City警方亦加入追捕。

疑犯最終在San Mateo的South Amphlett Boulevard 1500號路段棄車,並嘗試徒步逃走,未幾被警員拘捕。

警方指,其中一名疑犯企圖棄置一把已經上膛,及未有登記的槍械。

當局調查顯示,疑犯駕駛的白色SUV是失車,經搜証後確認車輛,和催化轉換器盜竊案有關。

兩名疑犯分別是44歲的奧克蘭(屋崙)男子和44歲的Pittsburg女子,兩人正被關押在縣監獄。

當局呼籲民眾提防催化轉換器竊案,同時要避免和匪徒對質,有事應該立即報警,提供線索予警方追緝匪徒。

