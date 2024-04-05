【灣區新聞】兩人疑在San Bruno偷取催化轉換器 與警展開追逐後被捕

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【KTSF 毛皓延報導】

中半島San Bruno警方日前與兩名涉嫌偷取催化轉換器的疑犯展開追逐，最終在San Mateo將疑犯拘捕。

San Bruno警方表示，星期一清晨5點38分接報，指Florida Avenue 200號路段，有兩名匪徒企圖偷取催化轉換器，當一名事主上前勸阻時，其中一名匪徒用槍指嚇事主，之後跳上一架白色SUV逃去。

警員之後同日在East San Bruno Avenue夾101號公路一帶，發現符合疑犯車輛描述的白色SUV，嘗試將車輛截停但對方加速離開，警員隨即展開追逐。

當局指，疑犯車輛在公路上逆線行駛，並向追捕警車投擲工具和其他物品。

除了San Bruno警方、加州公路巡警（CHP）、南舊金山（南三藩市）、San Mateo及Daly City警方亦加入追捕。

疑犯最終在San Mateo的South Amphlett Boulevard 1500號路段棄車，並嘗試徒步逃走，未幾被警員拘捕。

警方指，其中一名疑犯企圖棄置一把已經上膛，及未有登記的槍械。

當局調查顯示，疑犯駕駛的白色SUV是失車，經搜証後確認車輛，和催化轉換器盜竊案有關。

兩名疑犯分別是44歲的奧克蘭（屋崙）男子和44歲的Pittsburg女子，兩人正被關押在縣監獄。

當局呼籲民眾提防催化轉換器竊案，同時要避免和匪徒對質，有事應該立即報警，提供線索予警方追緝匪徒。

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