東灣San Leandro分別發生致命槍擊案和斬人案,兩名男子死亡。

警方指,斬人案在星期二下午約5點15分發生,地點是Bancroft Avenue 555號的一間Safeway超市內。

警方指,事主及疑犯起初發生肢體衝突,疑犯拔刀刺向事主,之後逃離現場,男事主送院後搶救不治。

另外,警方在星期一傍晚6點,接報Hesperian Boulevard夾Colby街發生槍擊案,一名男子胸口中槍當場死亡,兩宗案件警方都未有公佈疑犯身份及犯案動機。

