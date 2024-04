【灣區新聞】灣區兩男被控販毒、勒索及以致命武器襲擊聯邦探員（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區兩名男子,涉嫌販毒、勒索及以致命武器襲擊聯邦探員,被聯邦大陪審團起訴,一旦罪成,兩人分別會面臨多達60年及40年監禁。

根據北加州聯邦檢察官,兩名被聯邦大陪審團起訴的分別是44歲Concord居民Joel Dowen,及45歲舊金山(三藩市)居民Micah-Luc Almeida。

Dowen被控一宗勒索及以致命武器襲擊一名聯邦緝毒局(DEA)探員。

另一名被告Almeida,被控意圖分發俗稱「搖頭丸」的亞甲二氧甲基安非他命,而兩人則同樣被控製毒、分發及管有毒品的罪名。

北加州聯邦檢察官Ismail Ramsey說,將會保障聯邦執法部門在工作時免受任何的傷害或威脅,形容兩名被告面臨嚴重的起訴,將會確保所有北加州市民的人身安全。

今次行動由多個聯邦部門合作,包括緝毒局(DEA)、聯邦調查局(FBI),及煙酒槍械及爆炸品管理局(ATF)。

兩名被告一旦罪成,Dowen將會面臨多達60年監禁,而Almeida的刑期則多達40年。

