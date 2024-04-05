【灣區新聞】灣區兩男被控販毒、勒索及以致命武器襲擊聯邦探員（視頻）

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【KTSF 毛皓延報導】

灣區兩名男子，涉嫌販毒、勒索及以致命武器襲擊聯邦探員，被聯邦大陪審團起訴，一旦罪成，兩人分別會面臨多達60年及40年監禁。

根據北加州聯邦檢察官，兩名被聯邦大陪審團起訴的分別是44歲Concord居民Joel Dowen，及45歲舊金山（三藩市）居民Micah-Luc Almeida。

Dowen被控一宗勒索及以致命武器襲擊一名聯邦緝毒局（DEA）探員。

另一名被告Almeida，被控意圖分發俗稱「搖頭丸」的亞甲二氧甲基安非他命，而兩人則同樣被控製毒、分發及管有毒品的罪名。

北加州聯邦檢察官Ismail Ramsey說，將會保障聯邦執法部門在工作時免受任何的傷害或威脅，形容兩名被告面臨嚴重的起訴，將會確保所有北加州市民的人身安全。

今次行動由多個聯邦部門合作，包括緝毒局（DEA）、聯邦調查局（FBI），及煙酒槍械及爆炸品管理局（ATF）。

兩名被告一旦罪成，Dowen將會面臨多達60年監禁，而Almeida的刑期則多達40年。

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