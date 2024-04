【KTSF】

中半島Redwood City有兩人在車內無故被人槍擊,兩名事主無受傷,警方拘捕一名涉案男子。

警方指,上月6日晚上約11點半接報,Lincoln Avenue夾El Camino Real發生槍擊案,一架車上的兩名事主向警員透露,他們無故被一個人開槍,事主車輛被擊中3次,其中2發子彈打中司機位附近,兩名事主沒有中槍。

警方經調查後,週三拘捕一名21歲Redwood City男子,並在其家中檢獲涉案的手槍,疑犯被羈押在縣監獄。

