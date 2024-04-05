【台灣新聞】花蓮地震造成最少12人死亡 當局出動直升機撤離80多名受困者

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【有線新聞】

台灣花蓮地震造成最少12人死亡，超過1100人受傷。當局出動直升機撤離80多名受困人士，當中包括4名香港人。香港入境處則指，截至下午5時，共接獲34名港人求助，當中有11人身處太魯閣地區，其中3人已安全離開受影響區域。

有多人被困的太魯閣山區數十人安全撤離，當中包括4名香港人及十多名外籍遊客。當局繼續用直升機空投物資。

消防署特種搜救隊隊長陳義豐說︰「那目前碰到的問題，現在目前都安全上是沒有問題，在物資跟飲水的部分呢，我們會陸陸續續利用空中直升機的方式來補充。」

西寶小學有60多名師生被困，家長心急如焚。花蓮縣縣長指，政府會全力協助，如果物資有缺少，會請工程總隊空投物資。

花蓮大地震發生後，餘震不斷，增加救援難度。搜救現場下午有落石滾下，全體人員一度要撤離。兩名失蹤者遭泥石掩埋，被發現時已無生命跡象，有家屬得知消息，情緒激動︰「都沒有奇蹟出現。」

在九曲洞，9名失蹤者被尋回，由特搜隊護送到山下的搜救中心。獲救民眾說︰「那個聲音好久沒有停呢，我以為是炸彈，然後響好久，我就不知道要幹嘛就慌掉，就坐這邊一直祈禱一直祈禱。」

地震後多處都有建築物被毀，花蓮的山海關大樓震後已成危樓，居民要撤走。在新北市中和區，有房屋天花掉落，牆上出現裂縫。

新北市民說︰「門也已經移位，門也沒辦法，看這個都有幾公分了吧，怕承載會不會有危險。」

地震亦影響陸路交通，交通部指損毀最嚴重的，除了蘇花公路，還有捷運環狀線和清水橋。其中捷運環狀線板新站和中原站有軌道異位問題，新北市長侯友宜指會全力搶修，盼盡速恢復通車。

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