【台灣新聞】花蓮地震造成最少12人死亡 當局出動直升機撤離80多名受困者

台灣花蓮地震造成最少12人死亡,超過1100人受傷。當局出動直升機撤離80多名受困人士,當中包括4名香港人。香港入境處則指,截至下午5時,共接獲34名港人求助,當中有11人身處太魯閣地區,其中3人已安全離開受影響區域。

有多人被困的太魯閣山區數十人安全撤離,當中包括4名香港人及十多名外籍遊客。當局繼續用直升機空投物資。

消防署特種搜救隊隊長陳義豐說︰「那目前碰到的問題,現在目前都安全上是沒有問題,在物資跟飲水的部分呢,我們會陸陸續續利用空中直升機的方式來補充。」

西寶小學有60多名師生被困,家長心急如焚。花蓮縣縣長指,政府會全力協助,如果物資有缺少,會請工程總隊空投物資。

花蓮大地震發生後,餘震不斷,增加救援難度。搜救現場下午有落石滾下,全體人員一度要撤離。兩名失蹤者遭泥石掩埋,被發現時已無生命跡象,有家屬得知消息,情緒激動︰「都沒有奇蹟出現。」

在九曲洞,9名失蹤者被尋回,由特搜隊護送到山下的搜救中心。獲救民眾說︰「那個聲音好久沒有停呢,我以為是炸彈,然後響好久,我就不知道要幹嘛就慌掉,就坐這邊一直祈禱一直祈禱。」

地震後多處都有建築物被毀,花蓮的山海關大樓震後已成危樓,居民要撤走。在新北市中和區,有房屋天花掉落,牆上出現裂縫。

新北市民說︰「門也已經移位,門也沒辦法,看這個都有幾公分了吧,怕承載會不會有危險。」

地震亦影響陸路交通,交通部指損毀最嚴重的,除了蘇花公路,還有捷運環狀線和清水橋。其中捷運環狀線板新站和中原站有軌道異位問題,新北市長侯友宜指會全力搶修,盼盡速恢復通車。

