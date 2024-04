【灣區新聞】舊金山市參事陳詩敏斥市長無辦事能力 反駁邁珍的抨擊（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本台週三報導過,舊金山(三藩市)列治文區一間中餐館被人爆玻璃闖入,列治文區的市參事陳詩敏表示,最近幾年爆竊問題嚴重,她指在去年8月和今年2月時,已經去信市長布里德和警察局長Bill Scott,強烈敦促增加列治文區的公共安全資源。

日前舊金山列治文區的龍興家鄉菜餐館遭人爆玻璃,店主指,同類型事件已經發生過4次。

而餐館旁正正就是市參事參選人邁珍(Marjan Philhour)的競選辦公室,邁珍提到現任市參事陳詩敏,在今年初選反對E提案,而E提案允許執法部門部署保安鏡頭和車牌讀取器,使用無人機監察特定犯罪,令警察更容易追捕犯案的人。

邁珍指,列治文區的居民需要一個新的領導,以便重回正軌。

但陳詩敏表示,事發後已經聯繫過店主,並幫助店主拿取市府資金作出修復,她更指出,每星期至少一日,她和她的團隊都會落區視察,聆聽商家聲音。

她指撇除E提案,她早在去年8月和今年2月時已經去信市長布里德和警察局長Bill Scott,強烈敦促增加列治文區的公共安全資源,當中要求包括擴充退休警察大使計劃,並延長服務時間,增加列治文區警局的資源和人力配置,定期為列治文區無家可歸者提供外展服務,以及增加警員在社區巡邏的次數等,當中亦包括在關鍵地點安裝自動的車牌閱讀器(ALPR)。

而她指市參議會已經批准相關政策和預算,她就指布里德在好多方面遲遲未有行動。

陳詩敏說:「自動的車牌閱讀器(ALPR),這些是可以攝影車牌,可以識別偷車和賊人,可以捉到賊人,但這已經是上一年時市參議會批准,尤其是我是預算妥員會主席,我已經通過了,但是市長布里德完全沒有辦事能力,完全沒有辦法能夠給予我們更多警察,更多的社區大使,甚至撥了款給她,讓她可以買到的裝器(ALPR),她也不能及時,現時已經4月了,她也不能及時安裝。」

而陳詩敏作為預算妥員會主席,表示希望資金可以用得其所,另外她亦反駁邁珍對她的抨擊。

陳詩敏說:「我們市參事要立法要求市長有更多的警察巡邏,即是要求警察可以步行巡邏,或者踩單車去巡邏社區,上一年已經通過了這法案,但這市長不會理會我們,無視我們,無視市參事的要求,無視列治文區的要求,邁珍是市長布里德的前助理,其實最後只是說謊,掩飾市長布里德的辦事不足。」

陳詩敏說:「為何市長這個辦事不力的人,而邁珍這一類人,其實因為她是布里德的前助理,而導致她今日只是為了攻擊一個市參事,而不是去想一想這個市長做事對錯與否?好還是不好?

列治文區街頭上,上月曾經出現一個選舉廣告,寫有「受夠了陳詩敏?」的字句,陳詩敏指,有關廣告涉及不當使用政治資金才被移除。

她指控邁珍競選兩個不同職位,將競選民主黨中央委員會所籌得的資金,用在市參事競選工程上。

本台上月向邁珍查詢,她表示自己的競選工程完全符合競選法例。

