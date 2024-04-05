【灣區新聞】舊金山市參事陳詩敏斥市長無辦事能力 反駁邁珍的抨擊（視頻）

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【KTSF 尹晉豪報導】

本台週三報導過，舊金山（三藩市）列治文區一間中餐館被人爆玻璃闖入，列治文區的市參事陳詩敏表示，最近幾年爆竊問題嚴重，她指在去年8月和今年2月時，已經去信市長布里德和警察局長Bill Scott，強烈敦促增加列治文區的公共安全資源。

日前舊金山列治文區的龍興家鄉菜餐館遭人爆玻璃，店主指，同類型事件已經發生過4次。

而餐館旁正正就是市參事參選人邁珍（Marjan Philhour）的競選辦公室，邁珍提到現任市參事陳詩敏，在今年初選反對E提案，而E提案允許執法部門部署保安鏡頭和車牌讀取器，使用無人機監察特定犯罪，令警察更容易追捕犯案的人。

邁珍指，列治文區的居民需要一個新的領導，以便重回正軌。

但陳詩敏表示，事發後已經聯繫過店主，並幫助店主拿取市府資金作出修復，她更指出，每星期至少一日，她和她的團隊都會落區視察，聆聽商家聲音。

她指撇除E提案，她早在去年8月和今年2月時已經去信市長布里德和警察局長Bill Scott，強烈敦促增加列治文區的公共安全資源，當中要求包括擴充退休警察大使計劃，並延長服務時間，增加列治文區警局的資源和人力配置，定期為列治文區無家可歸者提供外展服務，以及增加警員在社區巡邏的次數等，當中亦包括在關鍵地點安裝自動的車牌閱讀器（ALPR）。

而她指市參議會已經批准相關政策和預算，她就指布里德在好多方面遲遲未有行動。

陳詩敏說：「自動的車牌閱讀器（ALPR），這些是可以攝影車牌，可以識別偷車和賊人，可以捉到賊人，但這已經是上一年時市參議會批准，尤其是我是預算妥員會主席，我已經通過了，但是市長布里德完全沒有辦事能力，完全沒有辦法能夠給予我們更多警察，更多的社區大使，甚至撥了款給她，讓她可以買到的裝器（ALPR），她也不能及時，現時已經4月了，她也不能及時安裝。」

而陳詩敏作為預算妥員會主席，表示希望資金可以用得其所，另外她亦反駁邁珍對她的抨擊。

陳詩敏說：「我們市參事要立法要求市長有更多的警察巡邏，即是要求警察可以步行巡邏，或者踩單車去巡邏社區，上一年已經通過了這法案，但這市長不會理會我們，無視我們，無視市參事的要求，無視列治文區的要求，邁珍是市長布里德的前助理，其實最後只是說謊，掩飾市長布里德的辦事不足。」

陳詩敏說：「為何市長這個辦事不力的人，而邁珍這一類人，其實因為她是布里德的前助理，而導致她今日只是為了攻擊一個市參事，而不是去想一想這個市長做事對錯與否？好還是不好？

列治文區街頭上，上月曾經出現一個選舉廣告，寫有「受夠了陳詩敏？」的字句，陳詩敏指，有關廣告涉及不當使用政治資金才被移除。

她指控邁珍競選兩個不同職位，將競選民主黨中央委員會所籌得的資金，用在市參事競選工程上。

本台上月向邁珍查詢，她表示自己的競選工程完全符合競選法例。

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