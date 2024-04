【KTSF】

美國東岸新澤西州週五早上發生4.8級地震,紐約市以至附近範圍地區的民眾都感受到震動。

聯邦地質研究所指出,地震在東岸時間早上10時23分發生,震央位於新澤西州Whitehouse Station以北約5哩的地方,位於紐約市以西約45哩,或費城以北約50哩,可能有多達4200萬人感受到震動。

當局稱目前尚未有嚴重損毀報告,但已派員檢查橋樑和其他基建。

地震發生後,Amtrak的東北走廊路線需要減慢列車車速行駛,而費城的輕鐵則暫停服務。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。