【全國新聞】調查指大多數受訪者感到小費疲勞 給小費越來越少

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【KTSF 張擎鳳報導】

有調查指大眾受夠了給小費文化，根據WalletHub最近的一項調查，將近4分之3的受訪者表示，他們正遭受小費疲勞，因此他們在給小費時越來越少。

這種疲勞在購物時的銷售點尤其普遍，比如當你付費後，終端機提示你要給收銀員或從櫃台端咖啡給你的人小費，或者當你在零售店刷卡，也要求你給店員小費，這種做法被稱為「小費潛入」。

尤其程式預先設置了幾個固定的小費金額時，情況可能會更糟，有時這些金額高達購買價格的35%。

一位財富管理專家就指，消費者只有在外出就餐或使用代客泊車時，真正獲得良好服務時才需要給小費，也提醒大眾，不要怕按下「不給小費」的按鈕。

餐廳管理軟件公司Toast的研究人員發現，人們在星期日給的小費較少，而隨著一天天過去，小費逐漸增加。

他們指出，星期四的小費達到高峰，然後在星期五和星期六再次下降。

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