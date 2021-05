今年玉米價格急增30%以上 近8年來最高

【KTSF 韓千繪報導】

喜歡吃玉米或是玉米粉加工食物的朋友要留心一下了,今年玉米的價格正在迅速增長中。

玉米的價格上漲了30%以上,達到了近8年來的最高價位,這意味著您要花費更多的錢來做您喜歡的玉米類食物,比如說墨西哥捲餅、玉米麵包等等,預計這次漲價第一時間會影響零售商的生意,消費者會在今年夏天感受到價格上漲帶來的影響。

除了玉米之外,美國人經常購買的某些日常物品的價格也在飛漲,這主要是由於新冠疫情及其造成的經濟影響所致。

在過去一年中,美國消費者購買的一些標準日常商品,例如雜貨、燃油、車輛、家用電器等的價格上漲了10%以上。

新冠疫情持續到第二年,因疫情衝擊供應鏈導致食品供不應求,過去一年來國際玉米價格大漲,大豆漲約80%、小麥漲約30%,其它穀物和大宗商品價格也開始走高。

聯合國數據顯示,全球食品成本已連續10個月上漲,是十多年來最長時間漲幅,全球食品價格則是來到2014年中以來最高。

