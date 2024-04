【全國新聞】早春風暴吹襲東岸 為東北地區帶來大雪、降雨和狂風

【KTSF 張擎鳳報導】

一場早春的風暴吹襲東岸,正為東北地區帶來大雪、降雨和狂風,預計北部某些地區的積雪將達到兩英尺。

週四早上,從西維珍尼亞州到緬因州,超過68萬戶住宅和商舖停電。

警方表示,在星期三下午,一名女子在紐約市郊區被吹倒的樹木壓死。

大雪亦令在新英格蘭北部和紐約州通行變得危險,週四早上,緬因州Lewiston市附近的95號州際公路北行方向發生車禍,導致交通中斷。

數十架往返該東北地區機場的航班需要取消或延誤,許多城鎮的學校和政府辦公室都關閉了。

去波士頓玩的遊客Christina Sinclair表示:「我們非常希望,能在更好的天氣裡到處走走,但現在是4月初,天氣難測,所以我們還能怎樣。」

這場風暴發生之際,其他幾個州份仍然繼續清理,龍捲風和其他惡劣天氣帶來的影響,本週較早前,龍捲風已經造成了至少兩人死亡。

