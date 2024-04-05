【全國新聞】早春風暴吹襲東岸 為東北地區帶來大雪、降雨和狂風

April 5, 2024 新聞, 全國消息, 熱點關注

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【KTSF 張擎鳳報導】

一場早春的風暴吹襲東岸，正為東北地區帶來大雪、降雨和狂風，預計北部某些地區的積雪將達到兩英尺。

週四早上，從西維珍尼亞州到緬因州，超過68萬戶住宅和商舖停電。

警方表示，在星期三下午，一名女子在紐約市郊區被吹倒的樹木壓死。

大雪亦令在新英格蘭北部和紐約州通行變得危險，週四早上，緬因州Lewiston市附近的95號州際公路北行方向發生車禍，導致交通中斷。

數十架往返該東北地區機場的航班需要取消或延誤，許多城鎮的學校和政府辦公室都關閉了。

去波士頓玩的遊客Christina Sinclair表示：「我們非常希望，能在更好的天氣裡到處走走，但現在是4月初，天氣難測，所以我們還能怎樣。」

這場風暴發生之際，其他幾個州份仍然繼續清理，龍捲風和其他惡劣天氣帶來的影響，本週較早前，龍捲風已經造成了至少兩人死亡。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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