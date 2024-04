【灣區新聞】奧克蘭國際機場擬改名 惹來舊金山國際機場不

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)國際機場早前宣佈計劃改名,在名稱上加上San Francisco Bay,讓更多旅客了解奧克蘭的位置,從而增加飛往東灣機場的航班,不過這項計劃受到批評,指改名會使很多人混淆,舊金山(三藩市)國際機場對此亦感到不滿,奧克蘭港就此發聲明反駁批評者。

舊金山國際機場發言人Doug Yeakel說:「我們當然理解這是渴望吸引更多航空公司和乘客,但我們認為有更好的方法,而改名不是正確的方法。」

Yeakel反映了當局對於奧克蘭機場,改名成「San Francisco Bay Oakland Internation Airport」感到強烈擔憂。

Yeakel說:「我們擔心可能會有旅客以為,預訂前往一個機場,但抵達時才知道,完全不是想要去的機場。」

上星期奧克蘭機場發佈影片表示,正計劃為該機場改名,認為此舉將有助於讓旅客了解,奧克蘭機場與灣區其他目的地的距離。

奧克蘭港口委員會主席Barbara Leslie說:「我們發現超過一半的國際旅客,和近三分一的國內旅客,不知道奧克蘭機場位於北加州,和舊金山灣區的地理位置。」

奧克蘭機場當局同時表示,改名會吸引更多直飛航班,和保住超過3萬名員工的工作。

不過很多官員,包括舊金山市參事威善高在內指,奧克蘭機場名字上加上San Francisco,會引起混亂。

舊金山市參事Scott Wiener威善高說:「奧克蘭不是舊金山,我們已有舊金山國際機場,奧克蘭基本上將舊金山國際機場這個名字剪下、貼上到自己的名字上,這想法並不合理,只會為旅客帶來巨大的困惑,這並不公平。」

而奧克蘭港就此發聲明反駁批評者,指對於每個機場名稱都會有很多不同的意見,他們理解並尊重,而他們提議改名,是要保護奧克蘭,同時希望促進奧克蘭的就業和經濟活動。

而舊金山方面指,改名只會造成損害,而無甚好處。

Yeakel說:「三個灣區的機場都在爭奪相同的乘客流量,但我們希望服務好旅客,我認為首先要準確表達你所在的機場及區域。」

奧克蘭港口委員將於4月11日開會討論改名計劃。

(Copyright 2024 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。