【灣區新聞】奧克蘭國際機場擬改名 惹來舊金山國際機場不

【KTSF 朱慧琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）國際機場早前宣佈計劃改名，在名稱上加上San Francisco Bay，讓更多旅客了解奧克蘭的位置，從而增加飛往東灣機場的航班，不過這項計劃受到批評，指改名會使很多人混淆，舊金山（三藩市）國際機場對此亦感到不滿，奧克蘭港就此發聲明反駁批評者。

舊金山國際機場發言人Doug Yeakel說：「我們當然理解這是渴望吸引更多航空公司和乘客，但我們認為有更好的方法，而改名不是正確的方法。」

Yeakel反映了當局對於奧克蘭機場，改名成「San Francisco Bay Oakland Internation Airport」感到強烈擔憂。

Yeakel說：「我們擔心可能會有旅客以為，預訂前往一個機場，但抵達時才知道，完全不是想要去的機場。」

上星期奧克蘭機場發佈影片表示，正計劃為該機場改名，認為此舉將有助於讓旅客了解，奧克蘭機場與灣區其他目的地的距離。

奧克蘭港口委員會主席Barbara Leslie說：「我們發現超過一半的國際旅客，和近三分一的國內旅客，不知道奧克蘭機場位於北加州，和舊金山灣區的地理位置。」

奧克蘭機場當局同時表示，改名會吸引更多直飛航班，和保住超過3萬名員工的工作。

不過很多官員，包括舊金山市參事威善高在內指，奧克蘭機場名字上加上San Francisco，會引起混亂。

舊金山市參事Scott Wiener威善高說：「奧克蘭不是舊金山，我們已有舊金山國際機場，奧克蘭基本上將舊金山國際機場這個名字剪下、貼上到自己的名字上，這想法並不合理，只會為旅客帶來巨大的困惑，這並不公平。」

而奧克蘭港就此發聲明反駁批評者，指對於每個機場名稱都會有很多不同的意見，他們理解並尊重，而他們提議改名，是要保護奧克蘭，同時希望促進奧克蘭的就業和經濟活動。

而舊金山方面指，改名只會造成損害，而無甚好處。

Yeakel說：「三個灣區的機場都在爭奪相同的乘客流量，但我們希望服務好旅客，我認為首先要準確表達你所在的機場及區域。」

奧克蘭港口委員將於4月11日開會討論改名計劃。

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