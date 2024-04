【台灣新聞】花蓮地震至少10死 直升機救出被困礦工

【有線新聞】

台灣花蓮7.2級地震,造成至少10人死亡,超過千人受傷。當局指因對外道路中斷,仍有600多人受困,全台目前有近萬戶停水,300多戶沒有電力供應。

地震後一度受困的60多名仁和礦區礦工,6人在直升機協助下,成功獲救。另有50多人自行下山脫險。

礦工說:「(你們是怎麼樣躲避那些落石的)我們跑啊,跑、跑、跑,跑到那個沙包啊。那個石頭太多了,像子彈一樣啊。」

而在九曲洞,多名受困酒店員工搖旗求救。當局派出特搜隊出動200人救人。

地震導致多處坍塌,中橫公路滿地碎石。蘇花公路亦有大石擋路交通受阻。當局協調加開渡輪班次,疏導來往花蓮的交通。

航空公司亦加開航班,但未能應付全部需求。在松山機場,有台東旅客說等候補機位已超過一日。

台東旅客說:「一大早就來排了,就搶頭香,結果還是很多人。」

到台北車站聯合災防中心視察搶修疏運情形的蔡英文,指為協助花東民眾返鄉,海空運都啟動疏運措施。

今次花蓮地震,全台都有震感。台北市一座停車塔,有十多輛車撞毀,其中一輛更直墮地面。

新北土城有大廈出現裂縫及鋼筋外露,逾2百戶居民要強制撤離。

災民說:「我說我們的錢、手機、手包、藥物,還有小朋友的東西,都放上面。你讓我們拿,也不讓我們拿。」

市長侯友宜到場視察後,說會先讓民眾返回屋內,拿取物品。假如檢查後確認房屋沒問題,就會讓居民回家。

在宜蘭南方澳,跨港大橋接縫處出現高低差。橋上貼出告示提醒民眾注意。台中梨山對外交通全斷,當地60多處、約150座水塔被震毀,損失金額約3千萬。當地居民正面臨缺水危機。

(Copyright 2024 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。