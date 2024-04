【KTSF】

東灣Vallejo警方正通緝一名男子,懷疑他與週日發生的一宗入屋爆竊及性侵案有關,希望公眾提供協助。

警方指,在上星期日31日上午約7時48分接報,位於Georgia街500號路段發生入屋爆竊案,疑犯並且性侵屋內的女受害人。

警方指,受害人並不認識疑犯,未清楚疑犯的身份,疑犯仍然在逃,當局週三發佈疑犯的相片,請求公眾協助,以便盡快拘捕他。

有消息的民眾,可以聯繫Vallejo探員Bradley Phillips,電話是(707) 648-4514,或者發電郵:[email protected]。

