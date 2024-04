【KTSF】

香港男團MIRROR週三抵達舊金山(三藩市)國際機場,吸引大批歌迷迎接,接機大堂場面墟冚。

Mirror乘坐的航班在早上11時多抵達舊金山國際機場,超過50名粉絲在接機大堂等候,場面墟冚。

現場所見,有大人帶同小朋友一起等候,為了見偶像一面,有歌迷指早上8時45點便在此等待。

Mirror踏出大堂一刻,歌迷一擁而上、但守秩序。

Mirror首個海外巡迴演出將於本週五在奧克蘭(屋崙)的Oakland Arena舉行,主辦單位之一的家橋驛社表示,這場演出的收益將會撥作慈善用途,為社區提供服務。

Mirror之後會前往南加州洛杉磯、紐約以及加拿大多倫多。

