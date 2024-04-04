【全國新聞】拜登建議參加Medicare長者 每年處方藥自付額不可超過2千元

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【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三連同佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在白宮再次重申，致力打擊大藥廠濫收處方藥物價格的問題，拜登又建議，加入聯邦醫保Medicare計劃的長者，每年要自付的處方藥價上限不可以超過二千元。

拜登說：「藥廠濫收驚人的處方藥價，比世界任何地方還要高，桑德斯也這麽說，我在背後也聽到，桑德斯，你和我25年來都為此戰鬥，終於我們擊敗大藥廠，終於，我是認真的。」

拜登與桑德斯過去二十多年，都致力打擊大藥廠大幅提高藥價，拜登舉例說，糖尿病人服用的胰島素處方藥物，製藥成本只是10元，加上包裝等費用大約是12元，但藥廠要價每個月竟然高達400元。

就算同一款處方藥，美國的藥價遠高於加拿大、法國、意大利以及東歐等多個國家的藥價。

因此拜登政府為聯邦醫保Medicare的長者與藥廠談判議價，將長者要自付的胰島素處方藥價，限制在每個月最多35元，而哮喘病的吸入劑，病人最高自付額也是35元。

現時拜登政府與藥廠談判，已經將10隻處方藥價降低，預料明年會有多15隻處方藥價降低，目標是每年降低50隻處方藥的價格。

此外，拜登也建議明年開始，Medicare計劃的長者，每年自付的處方藥價上限不可以超過二千元。

拜登指出，降低處方藥價不僅對長者有利，也有利聯邦政府的財政，因為Medicare如果無需支付昂貴藥價，在未來十年，估計可以大幅削減聯邦赤字1,600億元。

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