【全國新聞】拜登建議參加Medicare長者 每年處方藥自付額不可超過2千元

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三連同佛蒙特州聯邦參議員桑德斯在白宮再次重申,致力打擊大藥廠濫收處方藥物價格的問題,拜登又建議,加入聯邦醫保Medicare計劃的長者,每年要自付的處方藥價上限不可以超過二千元。

拜登說:「藥廠濫收驚人的處方藥價,比世界任何地方還要高,桑德斯也這麽說,我在背後也聽到,桑德斯,你和我25年來都為此戰鬥,終於我們擊敗大藥廠,終於,我是認真的。」

拜登與桑德斯過去二十多年,都致力打擊大藥廠大幅提高藥價,拜登舉例說,糖尿病人服用的胰島素處方藥物,製藥成本只是10元,加上包裝等費用大約是12元,但藥廠要價每個月竟然高達400元。

就算同一款處方藥,美國的藥價遠高於加拿大、法國、意大利以及東歐等多個國家的藥價。

因此拜登政府為聯邦醫保Medicare的長者與藥廠談判議價,將長者要自付的胰島素處方藥價,限制在每個月最多35元,而哮喘病的吸入劑,病人最高自付額也是35元。

現時拜登政府與藥廠談判,已經將10隻處方藥價降低,預料明年會有多15隻處方藥價降低,目標是每年降低50隻處方藥的價格。

此外,拜登也建議明年開始,Medicare計劃的長者,每年自付的處方藥價上限不可以超過二千元。

拜登指出,降低處方藥價不僅對長者有利,也有利聯邦政府的財政,因為Medicare如果無需支付昂貴藥價,在未來十年,估計可以大幅削減聯邦赤字1,600億元。

