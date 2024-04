【全國新聞】南加少女遭父親綁架 疑似聽從警方指示步向警車時遭擊斃

【KTSF 林子皓報導】

南加州2022年發生一宗命案,根據來自警方釋放的片段和音頻資料,一名少女遭到父親綁架,而在警方追緝過程中,雖然少女準備投降,但仍在高速公路的槍戰中遭到擊斃。

影片上可以看到15歲的Savannah Graziano,在2022年9月27日為了擺脫父親綁架,在朝向San Bernadino縣警跑去時,遭到槍擊身亡。

而涉嫌綁架她的父親,45歲的Anthony Graziano也被擊斃。

南加州San Bernadino縣警局公佈了音頻和視頻片段,包括一段經過製作的15分鐘影片,以滿足公眾媒體需求。

當時警員沒有佩戴隨身攝像機,但警方一架直升機和目擊者有錄下過程。

在Savannah和她的父親被擊中前,多位警員追逐了Graziano的卡車約70英里。

警方的直升機組在追逐中,根據當中警員和路過司機的描述,涉案的卡車不僅從駕駛側射擊,從乘客側也有開槍,目前不清楚是誰從皮卡車上開槍。

皮卡車和警察的車輛,在洛杉磯東部的沙漠州際公路上,大約距離Fontana 35英里的Hesperia停了下來。

而少女的父親一天前就在那裡射殺了她的母親。

影片顯示,Savannah在中槍身亡時,距離安全只剩幾步之遙。

一名警員躲在一輛警方的SUV後面,反覆大喊著「乘客下車,向我這邊來,向我這邊來!」

這名少女穿著戰術裝備和頭盔,從皮卡車的乘客側下車,並向警員跑去,她在警員繼續發出指令時,短暫蹲在地上。

但當她從蹲伏中,站起來開始朝警員跑去時,其他位於更高位置的開火。

警方表示,警員的尖叫沒有通過無線電廣播,但這些音頻,有收音到他的腰帶錄音器。

幾個月來,官員們沒有說明是她的父親,還是警方殺死了Savannah,在新視頻中,影片旁白則說到,Savannah和父親是遭警方的子彈擊中受傷死亡。

部門表示,在追逐中有四輛警方車輛遭到槍擊,警方也從他的皮卡車上查獲了多把槍械和數百發子彈,以及閃光彈、煙霧彈、防彈衣和戰術頭盔。

負責調查槍擊事件的州司法部門則拒絕進一步評論,而州法律要求該部門審查警員是否涉及導致手無寸鐵平民死亡的槍擊事件。

